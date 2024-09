Bilancia, sapete trasformare gli imprevisti in opportunità: l'oroscopo di oggi, lunedì 2 settembre

Se in famiglia oggi sono tutti piuttosto esigenti, vuol dire che contano su di voi. Non sempre ci si può tirare indietro: è questione di maturità! Fra il lavoro e gli impegni in casa, resta poco spazio per il divertimento. È lunedì, portate pazienza!

I progetti ambiziosi si scontrano con la fredda realtà, sintetizzata dall’ostile Luna in Vergine: difficile aspettarsi grandi novità, per oggi. Soltanto attraverso una sincera e chiara rilettura dei fatti, riuscirete a focalizzare gli errori del passato.

I cambiamenti in atto nel vostro cielo possono dar luogo a malintesi e imprevisti, specialmente se siete in procinto di partire per un viaggio. Non è vero che “la prudenza non è mai troppa!”. Mette al riparo dai rischi, ma toglie slancio alle iniziative.

Leone. 23/7 – 23/8

Il buonumore pare un po’ appannato: sarà la stanchezza dopo un bel fine settimana, o qualche grattacapo di troppo sul posto di lavoro. Per portare a termine i compiti assegnativi e fare bella figura, considerate qualche ora di straordinario.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata senza intoppi: la Luna entra nel vostro cielo, e assicura energia sufficiente per portare a casa i risultati che vi siete prefissati. I vostri gesti sono fluidi e sapienti, vedervi lavorare è un piacere. La stima dei colleghi è sincera.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Chi sa trasformare gli imprevisti in opportunità non teme più nulla: l’esperienza vi ha insegnato che, in un modo o nell’altro, tutto si aggiusta. O vi spiegate o ripiegate: il partner chiede chiarimenti, ma che siano convincenti e senza ambiguità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non vivrete un’atmosfera come quelle che amate tanto, con i fuochi d’artificio, ma la Luna in sestile getta comunque una luce piacevole sulle cose. Analizzando le bollette e le spese, riuscirete a ottimizzare le uscite e a concedervi un piccolo regalo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le buone notizie che pensavate fossero in arrivo restano evidentemente imbottigliate nel traffico della Luna in Vergine. Festeggiamenti rinviati. Sono richieste conferme e garanzie: essere sotto esame vi stimola, ma è una sensazione scomoda.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il trigono lunare annuncia a gran voce l’arrivo di un lunedì allegro: se il buongiorno si vede dal mattino, la settimana non vi deluderà. I vecchi legami e le solite faccende oggi appaiono meno pesanti del solito, grazie alla pace interiore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nascosti agli sguardi degli astri, oggi potrete dedicare qualche ora a piccoli lavoretti di ristrutturazione o a ripensare gli spazi domestici. L’intuizione non vi manca: bastano poche occhiate per individuare una soluzione efficace e innovativa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ravvivate la giornata, iniziata sottotono per l’opposizione della Luna, con un buon libro o un film divertente. Per fare il resto ci sarà tempo. Una spesa non preventivata intacca il vostro tesoretto, ma su certi temi non è il caso di fare i taccagni.