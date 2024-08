Vergine, forti contrasti con la dolce metà: l'oroscopo di oggi, mercoledì 28 agosto

Armonica al Sole, la Luna vi sostiene soprattutto nella professione. Se siete impegnati in progetti ambiziosi e non competitivi, raccoglierete soddisfazioni. L’ambiente consueto vi fa sentire protetti e al sicuro, ma dentro di voi aleggia il desiderio di altro.

Con il supporto della Luna e del Sole, occuparvi della casa, sbrigare gli impegni di lavoro e rilassarvi in compagnia diventa facilissimo. Riflettete e scegliete l’ambito che vi sembra prioritario, per un’azione mirata e decisa favorita dalla Luna.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera utile per concentrarvi su compiti un po’ noiosi che vanno però smaltiti in tempi brevi. L’umore forse ne risente: fate di necessità virtù. Pensatevi liberi di esprimervi in modo più creativo, scegliendo hobby e passatempi in ambiti nuovi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un mercoledì di forti contrasti con la dolce metà, i soci e i colleghi. La famiglia tifa per voi e seppure con fatica e rammarico, riuscirete a divagarvi. Mettete in circolo nuove energie, cercando collaborazioni costruttive che sostengano il bisogno di concretezza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Trovate un campo di applicazione per le vostre qualità razionali, muovendovi con fiducia in voi, pronti a lasciar cadere convinzioni o preconcetti. Mantenetevi flessibili, ma scegliete con accortezza le situazioni che possano darvi stimoli positivi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la complicità della Luna, la situazione si preannuncia promettente. Impegni condotti a termine agevolmente e tempo libero da dedicare ai vostri cari. Entrano in scena Venere e Nettuno, che vi giocano un tiro mancino nelle vesti di corteggiatori insistenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere opposta a Nettuno colora di confusione la giornata. A mandarvi in orbita è soprattutto l’incoerenza del partner. Chi lo capisce è bravo. Il senso critico va incoraggiato. Non temete di perdere terreno, ristabilite una visione d’insieme chiara.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Clima odierno un po’ freddo, a causa di una certa suscettibilità nei confronti di chi amate. Spostate l’attenzione su questioni pratiche, il malumore passerà. Se siete in partenza, cautelatevi dagli imprevisti, evitando le improvvisazioni e organizzandovi a puntino.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mercoledì monotono. Niente sorprese, scarso entusiasmo e tanta, tantissima voglia di rimanere a casa, a sognare ad occhi aperti di viaggi e di amori. Motivazioni confuse, volontà che vacilla? Sarà per la stanchezza o per la noia, ma sono passeggere.

Pesci. 20/2 – 20/3

In questo frangente delicato per la coppia, costellato di dubbi e indecisioni, i familiari vi rassicurano e vi danno tutto il loro sostegno. Basterà? Un po’ di stress, se sentimentalmente tenete il piede in due scarpe e non riuscite a decidere fra l’una e l’altra.