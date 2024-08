Sagittario, a poco serve l’inventiva se non riuscite a darle concretezza: l'oroscopo di domani, martedì 6 agosto

La Luna è in sestile: potreste trovarvi ad affrontare un lavoro straordinario e non previsto, ma dal quale potreste trarre delle preziose rivincite. Un problema familiare va affrontato concentrandovi: se avete la testa occupata, meglio rimandare.

Leone. 23/7 – 23/8

La carica per darvi da fare non si trova, forse per mancanza di motivazioni o per quell’aria di vacanze che ancora aleggia su tutto l’ambiente. Il passato amoroso è una zavorra che mette un freno ai desideri: liberatevi dei pesi inutili, se potete.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna entra nel vostro cielo: l’ideale per guadagnarvi la stima di chi vi circonda, per inoltrare proposte e ricevere la giusta attenzione. Messi in subbuglio da una spesa non preventivata, provate a recuperare con attenzione e strategia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi avete i numeri per vincere qualcosa, che sia al gioco o in una piccola sfida con gli amici, a condizione che l’obiettivo sia realistico. Il morale è discreto. Riuscirete ad essere spontanei e a non lasciare troppo spazio ai soliti dubbi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un filo di tensione si scioglie in un attimo, sotto l’ala protettiva lunare. La serenità di coppia passa anche dall’impegno, non ne siate avari. Mettete le mani sulle faccende di casa. Tirando le somme, potreste scoprire una gradita sorpresa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’improvvisa sparizione del senso pratico vi rende distratti e poco produttivi. A poco serve l’inventiva, se non riuscite a darle concretezza. Cercate conferme nell’ambiente professionale, ma il successo si costruisce in silenzio con pazienza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un imprevisto accaduto a una persona a voi cara vi obbliga a stare concentrati fino a tardi. Il premio di consolazione sarà la sua gratitudine. Per quelli che sono in un triangolo amoroso, potrebbe essere giunta l’ora di prendere una posizione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un’energia leggera vi sostiene. Iniziate a riflettere, se sia il caso di voltare pagina in quel vecchio rapporto per aprire un nuovo capitolo. Giornata calda per le amicizie: tutta la vostra dolcezza emerge in un incontro, facendo sfoggio di sé.

Pesci. 20/2 – 20/3

Martedì stanco, considerata la Luna all’opposizione: pochi slanci, nessun entusiasmo. Il partner latita, perso fra le sue cose, e voi aspettate invano. Sulla casa e sui soldi si scatenano ricorrenti battibecchi: potreste gestire molto meglio entrate e uscite.