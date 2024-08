Acquario, procedete con sicurezza ma senza fretta: l'oroscopo di domani, lunedì 5 agosto

Volontà in grande quantità che vi aiuta a concretizzare progetti vincenti. Saprete imporvi con l’energia, la parlantina e la solita tenacia. Non staccate gli occhi dalla realtà, usando anche un pizzico di disincanto e cinismo per non sbagliare.

Disarmonica a Urano, la Luna in Leone vi propina qualche disagio, investendo vari ambiti, dal lavoro ai sentimenti, e generando molti dubbi. Provate a non perdere il controllo delle emozioni: la logica è la vostra arma, mantenete il punto!

La Luna in Leone vi mette addosso la voglia di spendere e spandere? Per la pace vostra e delle vostre finanze, rinfoderate la carta di credito. Saprete far fronte a un imprevisto con efficienza e senso pratico, traendone molta soddisfazione.

Leone. 23/7 – 23/8

Difficile comprendere questa Luna, che da una parte vi apre il cuore e dall’altra vi punzecchia. In ogni caso, ciò che accade dipende solo da voi. Se sul tavolo c’è il vostro prestigio professionale, non è proprio il caso di compiere colpi di testa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siete nella condizione ideale per uscire, vedere gente e dedicarvi ad attività piacevoli con gli amici. Sentite in petto il bisogno di dare, di donare. Il sospetto riaffiora, nonostante tutte le dimostrazioni di amore che il partner non vi ha mai negato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Buonsenso e intelligenza non mancano: gli imprevisti, per quanto noiosi, vanno affrontati con decisione e con un bel sorriso sulle labbra. In questo momento state sperimentando un’armonia mai provata, perciò non badate al capello fuori posto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Leone scalfisce il mordente, la motivazione cade a picco: se siete al lavoro, state attenti alle trappole della distrazione e della fretta. La capacità non manca, non si può dire lo stesso dell’energia. Correte qua e là, ma senza concludere nulla.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mettete a fuoco una strategia, grazie alla quale muovervi con efficacia: supererete le difficoltà e riuscirete a portare a termine gli impegni presi. Tirate fuori quello che pensate e che sentite nel cuore: lo devono sapere tutti, nessuno escluso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una buona giornata per ricaricare le batterie e domani riprendere la routine con scioltezza. Ottima condizione per interessarvi a nuovi ambiti di sviluppo. A volte il vostro sorriso nasconde un briciolo di ansia, che soltanto chi vi conosce bene sa cogliere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Procedete con sicurezza, ma senza fretta, in un terreno reso insidioso dalla Luna all’opposizione: le trappole sono molte, siate ben accorti! Malgrado il malumore, la forza di volontà vi aiuterà a non rimuginare troppo e a guardare avanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Soddisfate la voglia di leggerezza gettandovi in qualche passatempo divertente: la lettura di un libro, un bel film, un caffè con un amico. Nuove conoscenze preziose possono avviare dei rapporti di collaborazione costruttivi per il futuro.