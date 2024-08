Pesci, non buttatevi nelle cause perse ma conservate lo sguardo disincantato: l'oroscopo di domani, 4 agosto

Single dichiarati? Mai dire mai, soprattutto quando, come oggi, gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul vostro cammino. Siete in vena di generosità, e la voglia di spendere per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere?

Procedete con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile, ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno.

La Luna e Giove in sestile scendono in campo per darvi manforte nel realizzare un desiderio. Entusiasmo e vitalità, tipici dell’elemento Fuoco... Giornata ideale per divertirvi, rinsaldare il rapporto, rappacificarvi con soci e colleghi dopo una discussione.

Leone. 23/7 – 23/8

A vostro favore giocano la Luna e Giove, i quali vi forniscono volontà e ottimismo per gestire le eventuali diatribe e le ribellioni familiari. Recuperando il vostro equilibrio, avanzerete con passo sicuro. In società avete i numeri per farvi notare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il buonsenso e l’intelligenza non vi mancano, e gli ostacoli, seppure ardui, vanno affrontati con decisione e con un bel sorriso. Ce la potete fare! Con efficienza e senso pratico, saprete fronteggiare abilmente qualche imprevisto. Che soddisfazione!

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Leone è un toccasana per le amicizie. Brevi viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico rincontrato da poco. In gruppo ritrovate il buonumore, recuperate sicurezza nel vostro fascino e risalite a grandi passi la china.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potete lamentarvi con la Luna, se la giornata non è di vostro gradimento, anche se in verità non siete del tutto esenti da responsabilità. Siete sorretti dalla forza di volontà, nonostante il grigiore dell’umore: non è salutare stare a rimuginare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sarà una domenica tutta da vivere, grazie al trigono della Luna in Leone. L’energia solare che irradia da voi vi rende dinamici e carismatici. Mettete a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente l’investimento che siete disposti a fare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avete determinazione in quantità industriale, e molti progetti vincenti che saprete imporre e proporre con forza e la consueta tenacia. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensate, ma soprattutto quello che sentite nel cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Stare da soli vi fa male, senza un amore generoso di calore vi sentite smarriti, ma se il guinzaglio è troppo corto, date segni di insofferenza. Suscitate la gelosia del partner, che non vede di buon occhio gli spazi liberi che spesso vi riservate.

Pesci. 20/2 – 20/3