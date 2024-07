Leone, riflettete prima di esprimere giudizi e sentimenti: l'oroscopo di domani, lunedì 22 luglio

Difenderete la privacy e vi rinchiuderete in una corazza, pur di non dover esternare il vostro punto di vista con gli estranei. La sensibilità del vostro carattere vi farà sentire coinvolti emotivamente da un problema sociale.

Il passaggio della Luna in trigono a Giove è breve, ma lo slancio che provate verso il prossimo vi renderà altruisti e comunicativi. Non sarà facile imporre agli altri il vostro pensiero, contando sul vostro potere di seduzione.

Concentratevi sul vostro senso del dovere, oggi niente e nessuno vi potrà allettare con qualche programma divertente e spensierato. La buona tavola e il gusto per il cibo vi potrebbe portare a eccedere. Pensate alla prova costume.

Non cercate di dare un significato a un sogno che avete fatto, se non siete adeguatamente preparati nell’interpretazione. Potreste sbagliare. Il ritardo di un riscontro che aspettavate vi metterà di cattivo umore. Contate fino a dieci!

Leone. 23/7 – 23/8

Sarà indispensabile riflettere, prima di esprimere giudizi e sentimenti. Rispettate il vostro naturale senso di discrezione e di riservatezza. Se non riuscite a tenere il passo con i programmi, non vi forzate, perché potreste divenire sbadati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una serata di sregolatezze porterà stanchezza e disagio fisico, ma niente sensi di colpa: basterà qualche ora da dedicare al benessere. Avete sempre scelto le vostre amicizie con cura, ma una persona non proprio sincera vi deluderà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una lite in famiglia vi farà esagerare nelle reazioni. Gestite il vostro orgoglio, cercando un punto d’incontro. Tornerà presto il sereno. Uscite a fare compere per soddisfare le vostre esigenze e scegliete un regalo per una persona cara.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tendete a sfuggire i chiarimenti, se pur doverosi, nelle discordie, e sperate che ogni cosa si possa appianare con il passare del tempo. In campo professionale va tutto bene, se vi viene lasciato lo spazio in cui sentirvi dei leader.