Pesci, il settore familiare vive un momento sereno: l'oroscopo di domani, martedì 25 giugno 2024

Oroscopo Barbanera di domani, martedì 25 giugno 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Se siete in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Esperienze formative, contatto con nuove idee. Niente da fare sul fronte delle conquiste, divertitevi rimanendo ben protetti nella vostra torre d’avorio. Toro. 21/4 – 20/5 L’imprevisto è ciò che dà sapore alla vita. In amore, mentre qualcuno come un ladro esce dalla porta di servizio, qualcun altro fa un’entrata trionfale. Riuscite a stare a galla, ma se siete in carriera, vi tocca sudare sette camicie per stare al passo con i colleghi. Gemelli. 21/5 – 21/6 La giornata scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici programmi di ampio respiro. Sarebbe perfetto un anticipo di vacanza da spendere dove e con chi volete. Ottimo gioco di squadra. Cancro. 22/6 – 22/7 Le priorità nel lavoro richiedono massimo impegno. Proposte azzeccate vi aiutano a mettervi in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La vostra vita ne trarrà grande giovamento.

Leone. 23/7 – 23/8 Atmosfera nervosa, sull’onda di tensioni fra il vostro partner e gli amici. L’attività ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L’attitudine a decidere è minata dai dubbi, meglio rinviare eventuali scelte al recupero del self-control. Vergine. 24/8 – 22/9 Lavori, incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostate tranquillamente ora progetti che durano nel tempo, senza farvi prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po’ a soqquadro la vostra organizzazione. Noie che durano poco. Bilancia. 23/9 – 22/10 Sostenuta dalla vostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo aiutandovi a esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lascerete andare a confidenze molto intime. Scorpione. 23/10 – 22/11 Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine. Verranno momenti migliori. Cos’è questa frenesia? Forse il tentativo di mettere ordine in ogni faccenda. Affrontate una cosa alla volta.