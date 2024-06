Capricorno, giornata produttiva e di grandi soddisfazioni: l'oroscopo di domani, giovedì 6 giugno

Oroscopo Barbanera di domani, giovedì 6 giugno 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Armonica a Venere, la Luna in Gemelli mette in luce il lato più spigliato, più intraprendente del vostro carattere. Socievolezza in rialzo. Pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile capace di affascinare chiunque vi avvicini.

Toro. 21/4 – 20/5

Un buon momento per sfruttare i transiti favorevoli, utili per stringere alleanze con persone fidate o per la compravendita di immobili. Proponete progetti di collaborazione, cercate l’appoggio e il sostegno altrui, troverete le porte aperte.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna e Venere nel segno potranno accompagnarvi verso un’atmosfera serena, a condizione di non dare troppo ascolto al grillo parlante dentro di voi. Riuscite a focalizzare i problemi e a risolverli, potendo contare su qualcuno pronto a darvi una mano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una lieve inquietudine, che non riuscite a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo! Una dose d’introspezione e l’interesse per questioni trascendenti potrebbero aiutarvi in questo momento.