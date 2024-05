Capricorno, i vostri flirt sono brevi e non riescono a trasformarsi in qualcosa di più: l'oroscopo di domani, venerdì 10 maggio

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 10 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Stare alla larga dalle situazioni di conflitto vi resta piuttosto facile, specialmente se avete dalla vostra parte la Luna nei Gemelli in sestile a Mercurio. Le frecciatine di un collega non vi sfiorano nemmeno: con ironia e superiorità, le rispedite al mittente. Toro. 21/4 – 20/5 La voglia di divertirvi abbonda, ma se le situazioni non si concretizzano come vorreste, rischiate di entrare in ansia e dimostrare frustrazione. Quando avete qualcosa da farvi perdonare, più che un regalo o dei fiori sarebbe utile chiedere scusa. Gemelli. 21/5 – 21/6 Tutto è in movimento intorno a voi: la Luna nel segno accelera ogni processo, apportando succose novità, ma anche un minimo di smarrimento. Rinuncereste volentieri alla competizione? Purtroppo, la partita va giocata senza esclusione di colpi. Cancro. 22/6 – 22/7 Le vostre energie sono in fase di ricarica, in attesa di scatenarsi quando se ne presenterà l’occasione. Per oggi, meglio procedere per piccoli passi. Siete attirati da un miraggio, vorreste saperne di più, ma qualcuno gioca a provocarvi per poi sparire.

Leone. 23/7 – 23/8 L’agitazione portata da una notizia di corridoio si risolve in poche ore: è sempre preferibile verificare, prima di fasciarsi la testa inutilmente. Vita di coppia e professionale in ascesa, con gli astri che assicurano un dialogo sereno e profondo. Vergine. 24/8 – 22/9 La stima di chi vi è accanto non è sparita, ma ultimamente non si sono verificate le circostanze per dimostrarvelo. La Luna raccomanda pazienza. Una relazione finita in un binario morto richiede un atto di coraggio: chiuderla qui è auspicabile per tutti. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in Gemelli tiene lontano il pessimismo che qualche volta vi ha afflitto in passato: è il momento di dimostrare al mondo quanto valete. Discutere è un modo per conoscersi meglio, per scoprire i rispettivi limiti e amarsi più nel profondo. Scorpione. 23/10 – 22/11 Un pretesto vi obbliga a mettervi in viaggio: sarà l’occasione per ascoltare un podcast, un audiolibro, insomma per allargare gli orizzonti. Favoriti i disegni che riguardano il commercio. Avete delle intuizioni su come allargare la clientela.