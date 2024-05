Pesci, la questione economica occupa parte dei vostri pensieri: l'oroscopo di domani, lunedì 6 maggio

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 6 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Allontanata l’insicurezza, grazie alla congiunzione fra la Luna e Mercurio, avrete a disposizione un’intera platea che pende dalle vostre labbra. Che carica e magnetismo addosso! L’immagine che offrite è vincente, molti vorrebbero somigliarvi. Toro. 21/4 – 20/5 Continuate a procedere con la classica dedizione nel lavoro, valorizzando la vostra precisione e stando attenti ad ogni singolo dettaglio. In caso di esami o colloqui, non ostentate più di quanto non siete in grado, al bisogno, di dimostrare. Gemelli. 21/5 – 21/6 Giornata all’insegna del sestile della Luna, che vi rende protagonisti in molte situazioni, garantendo l’energia e l’abilità per fare bella figura. Un intoppo può capitare: resta da capire, se sia solo sfortuna o il segno che avete infastidito qualcuno. Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna nell’Ariete minaccia la serenità in famiglia: piccoli dispetti che vanno a generare malcontento, scarsa empatia e rimproveri incrociati. La posizione ostile di un conoscente vi spiazza, ma vi rendete conto assai in fretta che è solo un bluff.

Leone. 23/7 – 23/8 Successo in arrivo, grazie al trigono della Luna in Ariete congiunta a Mercurio: ogni trattativa scivola via senza intoppi, con risultati eccellenti. Se siete ancora single, provate a lavorare sul coraggio: senza un briciolo di audacia, nessuno vi noterà. Vergine. 24/8 – 22/9 Se agite d’impulso dimenticando l’assennatezza che vi contraddistingue, rischiate di ritrovarvi con il portafogli vuoto e la bocca asciutta. Subite il fascino di un nuovo incontro: siete visibilmente su di giri e indossate un sorriso malizioso. Bilancia. 23/9 – 22/10 Se inaspettatamente subentrassero dei problemi nella comunicazione e collaborazione fra i colleghi, la colpa sarebbe senza dubbio della Luna in Ariete. Screditare il lavoro degli altri non è una soluzione: fa perdere di credibilità per primi a voi stessi. Scorpione. 23/10 – 22/11 Turbolenze e scombussolamenti manderebbero in crisi chiunque, mentre voi sembrate superiori a tutto: la vostra solidità emotiva è invidiabile. Cercate di chiarire, se un amico o un parente vi ha raccontato una bugia, poi presentategli il conto.