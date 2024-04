Leone, non rimandate un colloquio delicato con un familiare: l'oroscopo di domani, lunedì 29 aprile

Al pensiero degli impegni che incombono, vi prende una fitta di emicrania, mentre un collega sgobbone e perfettino sembra divertirsi a stuzzicarvi. Il partner ce la mette tutta per comprendervi, ma dovrete soltanto aspettare che passi la bufera.

Recuperati senso pratico, prontezza di riflessi, comunicativa ed entusiasmo, riuscirete a imprimere una bella spinta in avanti ai vostri progetti. Quando le acque sono agitate, anelate alla pace, quando la situazione è tranquilla, sopraggiunge la noia.

Novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vita, non è il momento di favi prendere dalla pigrizia. La vita affettiva da oggi è sotto la protezione di Venere, uno stuolo di ammiratori è pronto per voi.

Lavoro e carriera gli argomenti del giorno. Delle critiche altrui poco vi importa, ma le direttive che arrivano dall’alto non si possono snobbare. Nulla di drammatico, ma siete spinosi e tutte le insoddisfazioni tenute sotto controllo verranno a galla.

Leone. 23/7 – 23/8

Non rimandate un colloquio delicato con un familiare, aprite il vostro cuore, e vedrete che le soluzioni si troveranno in fretta. Vita sociale vivace, ma evitate assolutamente di mettervi in situazioni compromettenti e complicate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Naturale che vi sentiate in piena forma, con la Luna che lancia e riceve aspetti rassicuranti. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio. Ogni iniziativa condotta con competenza e decisione giungerà in porto, con risultati entusiasmanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sotto il tiro della Luna, risulta difficile mantenere la consueta diplomazia. Siete nervosi, su di giri e il partner, invece di placarvi, vi provoca. Questioni di lavoro e discussioni con un vostro superiore vi tengono sulla corda... fino a domani.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In sestile con Saturno, la Luna vi regala una marcia in più. Perfetta per affrontare con il partner questioni importanti da risolvere insieme. Avrete la possibilità di ampliare conoscenze e competenze e di concretizzare obiettivi gratificanti.