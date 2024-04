Leone, alcuni malesseri sono di natura psicosomatica: l'oroscopo di domani, venerdì 19 aprile

Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna in Vergine che appiana gentilmente i contrasti offrendovi un punto di vista differente. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie un po’ ossidate.

Con il favore della Luna in Vergine, sbrigate le incombenze in un lampo. Concreti e organizzati, riuscite a dirigere le attività senza prevaricare. Una cena improvvisata avrà successo. Chiacchiere distensive con persone simpatiche che vi stimolano.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse oggi avrete degli spunti per riflettere su quanto in passato avete regalato senza tenere niente per voi; non è egoismo, ma sopravvivenza. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciate a pensare in modo diverso.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna vi induce a costruire barricate in difesa delle vostre posizioni. Occorre invece una maggiore apertura verso il mondo e verso gli altri. Giove in Toro vi suggerisce un atteggiamento più conciliante. La disponibilità rafforza e rasserena.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se il vostro stato d’animo è fluttuante, sarete tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andateci piano, è rischioso. Risentite del clima ballerino all’interno del rapporto. Magari è la routine che genera insofferenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in Vergine e Giove in Toro: la configurazione ideale, per guadagnarvi la gratitudine del partner, sollevandolo da qualche incombenza. Se siete single, un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e sensualità che avete da offrire.