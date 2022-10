Toro, per colpa di Saturno rischiate figuracce: l'oroscopo di domani, domenica 2 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 2 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna quadrata a Giove vi richiede uno sguardo più realistico su ciò che state vivendo, se non volete andare incontro a qualche delusione. Per risolvere un problema, chiedete consiglio a una persona anziana di famiglia ricca di esperienza.

Toro. 21/4 – 20/5

Per colpa di Saturno, rischiate delle figuracce anche in pubblico, magari bisticciando per questioni di lavoro che invece sarebbe bene mantenere riservate. Con la Luna favorevole in Capricorno, andare d’accordo con gli altri oggi diventa molto più facile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ottime notizie per i single. Un incontro vi farà ricredere su certe idee che avete dell’amore. Arrendetevi con tenerezza ed entusiasmo... Con Nettuno che vi rema decisamente contro, l’illusione potrebbe avere il sopravvento sulla realtà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Urano alleato dal Toro è sempre pronto a regalarvi eventi a sorpresa. In vista piacevoli contrattempi, che vivacizzeranno e allieteranno i vostri programmi. Questo suo prezioso aiuto vi consente di osare i cambiamenti fin qui rimandati e sognati da tempo.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Giove in Ariete e Marte in Gemelli benevoli, buono il momento per partire per una vacanza, un viaggio che si riveleranno piacevolissimi. Sarete lusingati dall’opinione positiva, proveniente da una persona che considerate molto in gamba.

Vergine. 24/8 – 22/9

La bella Luna non frenerà Marte ostile che vi renderà molto combattivi. Non ingigantite le piccole incomprensioni e non reagite con risposte esagerate. Urano vi farà mettere in cantiere progetti innovativi, prendere decisioni e azzardare azioni coraggiose.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Saturno e Venere complici, poggerete saldamente i piedi per terra e gestirete le vostre relazioni lavorative nel modo più equanime possibile. La Luna e Venere sono in quadratura: dialogherete con il partner in modo più profondo e gratificante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fate attenzione. Il vento impetuoso di Urano potrebbe cogliervi in contropiede. Anche Saturno avverso richiede concentrazione e proposte ben motivate. Tutte le scelte compiute senza rifletterci troppo si riveleranno poco azzeccate. Avete bisogno di calma.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giove in trigono vi permetterà finalmente di avviare nuove iniziative, mettere le vostre idee in pratica e spingere in avanti progetti di lunga portata. Con Marte opposto dai Gemelli, è raccomandata la massima prudenza per chi si mette al volante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna è quadrata a Giove e Venere, e così sarete facili a offendervi e anche poco razionali, incostanti. Propensione a esagerare in tutte le situazioni. Non cercate di placare l’ansia con montagne di dolci o acquisti superflui. Datevi una regolata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Marte, Giove e Saturno vi tengono sotto la loro ala protettiva: scrollatevi dunque di dosso ogni titubanza, e andate dritti verso le vostre mete. Sul lavoro costanza, fermezza e creatività vi apriranno le porte del successo. Non rimanete con le mani in mano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per merito della Luna sestile in Capricorno, vedrete il lato migliore delle cose. Lascerete perdere ciò che non va e che finora vi ha creato solo intralci. Tra gli amici sfodererete una buona capacità di mediazione: concilierete esigenze e capacità differenti.

