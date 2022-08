Per il Leone l'amore ha il sapore della preda da cacciare: l'oroscopo di domani 14 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 14 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata, specialmente per quanto riguarda i viaggi, le operazioni finanziarie e tutto ciò che comporta rischi, richiede ponderatezza e buonsenso. Non è escluso che qualcuno, approfittando della vostra ingenuità, tenti di giocarvi un tiro mancino.

Toro. 21/4 – 20/5

Appoggiati dal sestile Luna-Urano, recuperate le posizioni perdute dopo uno scivolone. Vi sostiene il giusto amalgama di intuizione e razionalità. Rinnovate uno schema o rinverdite un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso voi stessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’Astro della Notte in Pesci vi fa perdere colpi, e potreste dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimete con sincerità i vostri stati d’animo e non fatevi influenzare dalle insicurezze delle persone vicine.

Cancro. 22/6 – 22/7

Che bella domenica vi aspetta con la Luna in Pesci che vi sommerge di coccole. Incoraggiato dalla vostra dolcezza, il partner risponde... per le rime. Da non perdere: un bel concerto, un film romantico, una gita al mare, un faccia a faccia con un ex.

Leone. 23/7 – 23/8

Per dei “gattoni” come voi, l’amore deve avere il sapore della preda da cacciare: in mancanza di bersagli appetibili, risparmiate le munizioni. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirvi interessanti ispirazioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’ostilità lunare e di Nettuno, senza avere riscontri sul piano pratico, destabilizza il tono emotivo. Non agite in maniera caotica, aspettate che passi! Lievi divergenze con i familiari vi rendono insofferenti? Il torto non è mai da una parte sola...

Bilancia. 23/9 – 22/10

La capacità di adattamento vi consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare occasioni per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto. Cautela nel dare confidenza a qualcuno che può avere un concetto tutto personale della discrezione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una fantastica configurazione planetaria mette alla prova la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli: la passione acquista la tenerezza della complicità e la confidenza nell’intimità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarvi non è lo spirito di giustizia, ma solo un’inutile ripicca. Fate buon viso a cattivo gioco e usate l’intelligenza per cavarvi da qualche fastidioso impiccio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Beneficiando del sestile della Luna, Marte sforna opportunità per trarre profitto da affari e viaggi, dare un contributo a un programma comune. Un maggior spirito di collaborazione appiana le questioni che mettono in subbuglio la vita domestica.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualcuno vi procura forti emozioni ma se siete impegnati, prima di un colpo di testa valutate, sia i pro e i contro sia le ragioni del partner. Per realizzare i vostri progetti, controllate il bilancio. Il denaro arriva, ma non fatevi tentare dal mercato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie alla complicità lunare con Plutone, potete toccare con mano il grande valore di un’amicizia, la quale vi offre sicurezza, calore e appoggio concreto. Previste belle novità per voi via mail. Ricevete risposte, proposte e conferme davvero inaspettate.

