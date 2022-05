Ariete, nuvole all'orizzonte: l'oroscopo di domani, primo giugno

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì primo giugno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualche nuvola appare all’orizzonte, portando a galla vecchie questioni familiari. Per dare risposte efficaci e risolutive, imbrigliate l’irruenza. A parte una lieve carenza organizzativa, che vi mette un po’ in affanno, bene o male ve la cavate.

Toro. 21/4 – 20/5

Mercoledì positivo, sia per l’amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Riflettete e scegliete l’ambito che vi sembra prioritario, per un’azione incisiva favorita dalla Luna.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In arrivo un segno convincente da parte di un partner finora un po’ troppo distratto nei vostri confronti. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna nel vostro cielo guadagnate in sensibilità e intuito. Se siete alle prese con una questione spinosa, fate leva sulla dolcezza, sarà più facile. Dovrete considerare delle proposte che comportano dei cambiamenti alla luce degli sviluppi futuri.

Leone. 23/7 – 23/8

Giove vi sorride con leggiadria e vi indica il percorso migliore per ottenere riconoscimenti, attenzione e fare desiderati salti di qualità. Una presenza più attiva e premurosa nel ménage a due evita gran parte dei contrasti e dei malumori.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il quadro astrale odierno non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma vi fa dono anche di un bel sorriso. Ottime notizie per affari, imprese e contatti vari. Non eccedete nelle spese, attendete con fiducia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una persona affettuosa e sorridente. È ora di fare i conti con aspettative, propositi e intenzioni. Possibilmente con la massima sincerità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la dolce metà siete uno zuccherino. Coronate un bel momento con un romantico invito a cena.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. A voi la scelta, se ostacolare o favorire un cambiamento in amore: decisione impegnativa ma necessaria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potrete intervenire con successo in una questione di lavoro che sembra stagnante, purché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto finora. Con un po’ di tolleranza, riuscirete a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata offre delle buone opportunità per dare libero corso all’estro e alla fantasia: per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia potrete soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Creatività e programmi di largo respiro, grazie alla Luna sostenuta da Venere. Tra calcoli e bilanci, traducete in realtà i vostri sogni. Pensate a un futuro a due e, chissà, magari vi mettete nell’ottica di comprare o affittare una casa.

