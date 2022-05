L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 22 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il munifico Giove, che prosegue il suo transito nel vostro cielo, continuerà a sostenervi con idee originali e realizzabili nel giro di poco tempo. Una domenica mattina piena d’intesa e di serenità con il partner, grazie alla Luna in sestile a Venere.

Toro. 21/4 – 20/5

Avrete tutte le carte in regola, grazie a decisione, precisione e pazienza, per risolvere le questioni pratiche ed economiche che vi assillano. Se vi sentirete ispirati da un’idea per l’avvio di nuove iniziative, non rifletteteci troppo su. Datevi da fare!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel pomeriggio, tenendo duro su certe posizioni, dovrete vedervela con le risposte poco gentili di un familiare che non condivide le vostre scelte. Avete tante richieste verso gli altri, ma non siete disposti a concedere ulteriori spazi della vostra disponibilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se imparerete a percepirli e a dare loro il giusto valore, vi accorgerete che anche i piccoli gesti quotidiani sono molto preziosi per voi. Facendo due conti, vedrete che avete speso troppo in questo periodo. Siate più prudenti e misurati.

Leone. 23/7 – 23/8

Nell’ambito lavorativo, con Saturno in opposizione dal segno dell’Acquario, qualche complicazione o ritardo saranno pure da considerare. Pazientate! Non siate troppo frettolosi nell’affrontare un intoppo burocratico, per evitare di doverci tornare sopra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Urano vi è propizio, ma Nettuno è ostile. Attenti al vostro approccio alle cose, perché non sempre sarete in grado di coglierne appieno l’essenza. Dovrete dare prova del vostro coraggio e della capacità di affrontare le faccende che vi riguardano.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dopo un confronto chiarificatore con un collega, Mercurio e Saturno vi faranno comprendere di avere a fianco persone di cui potete fidarvi. Ma ce la farete finalmente ad allontanare dalla vostra vita tutti coloro che non vi appaiono sinceri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa di Saturno contro, continuerete a vivere situazioni forse un po’ monotone e ripetitive, che appiattiscono ulteriormente il vostro solito tran tran. C’è un po’ d’inquietudine nell’aria. Vi chiederete se il lavoro che fate è veramente quello che desiderate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Marte è in quadrato dai Pesci: la routine continuerà ad essere alquanto impegnativa. Sarete messi nella necessità di sacrificare momenti di riposo e tempi lenti. Quando e se qualcosa non vi convincerà del tutto, mostrerete senza remore le vostre perplessità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Marte in sestile a Plutone, avrete l’opportunità di appoggiarvi a una personalità forte ed esperta per procedere produttivamente nella professione. Le stelle di oggi hanno su di voi un’azione positiva, attivando creatività e qualità per realizzare dei progetti.

Acquario. 21/1 – 19/2

In mattinata avrete tutte le carte in regola, decisione, precisione e pazienza, per superare tutte le diverse difficoltà che vi preoccupano da tempo. Gli aspetti astrali odierni amplificheranno al risveglio la vostra forza d’animo e la determinazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il quadro stellare vi regalerà un pomeriggio un po’ agitato. Sarete coinvolti in un turbinio di emozioni che vi spingerà ad agire in modo impulsivo. Vi potrebbe capitare, grazie a Urano, l’occasione per un buon guadagno. Siate pronti a coglierla!

© Riproduzione riservata