Oroscopo di domani, 24 luglio 2021: la marcia in più dei Gemelli

L'oroscopo di Barbanera di domani, 24 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Volete essere più indipendenti e intraprendenti? La Luna in Acquario vi appoggia apertamente e vi concede bei momenti sotto i riflettori.

Toro. 21/4 – 20/5

Gestirete qualche tafferuglio portato dalla disarmonia lunare senza batter ciglio. L’importante è non farsi irretire per cose da nulla. Resistete!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla Luna nell’amico Acquario, avrete una marcia in più e risolverete un rebus complicato laddove altri hanno fallito miseramente.

Cancro. 22/6 – 22/7

La vostra sensibilità sarà amplificata dal trigono di Mercurio con Nettuno. Potrebbe essere un’arma a doppio taglio, perciò fate attenzione.

Leone. 23/7 – 23/8

Sabato non rilassante come avreste sperato, per colpa dell’opposizione del Sole con la Luna. Nella coppia i battibecchi sembrano senza fine.

Vergine. 24/8 – 22/9

Metodici e vigili, vi accorgerete di una svista e rimedierete in men che non si dica. Risparmierete così parecchio tempo e ne avrete di più per voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in trigono al vostro segno invita al divertimento e un po’ di sano sport per sgranchirvi fa proprio al caso vostro: unire le due cose?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Purtroppo la quadratura lunare vi rende più maldestri del solito. Attenti alle parole o ad atteggiamenti sbagliati, se non volete ferire qualcuno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potete fare un bel balzo in avanti, se metterete a fuoco gli obiettivi principali e non vi perderete troppo in chiacchiere, per quanto piacevoli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Rimanete al passo con i tempi, dando un’occhiata a innovazioni e invenzioni scientifiche. Usate al meglio le risorse che avete a disposizione.

Acquario. 21/1 – 19/2

La prudenza non è mai troppa, ma in questo sabato, per via della congiunzione Luna-Saturno, potrebbe diventare insolita apatia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Scelte raffinate e mai prive di buongusto vi guideranno, considerata l’armonia contagiosa tra Mercurio e Nettuno. Andate a naso, seguite l’istinto.

