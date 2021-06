Oroscopo di domani 18 giugno: Toro, qualche dissidio fra soci per questioni di budget

L'oroscopo di Barbanera di domani, venerdì 18 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Clima strano. Riflettete su questioni personali, ma non rinunciate a una serata in compagnia di un caro amico. Parlarne insieme chiarisce molte cose.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche dissidio fra soci per questioni di budget, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti e disponibilità alla mediazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un venerdì frizzante e vitale da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo offrendovi persino qualche piccolo lusso.

Leone. 23/7 – 23/8

Buone notizie dall’ufficio stampa celeste: oggi potete contare su un aspetto energico, equilibrato e propositivo. Siete pronti a mettervi in gioco?

Vergine. 24/8 – 22/9

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre posizioni, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Super dinamizzata da Marte, la Luna nel segno acquista volontà e rapidità di azione. Padroneggiate senza sforzo eventi più o meno complessi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Poca voglia di fare, oggi vi va di vivere senza programmi. È bello starsene in panciolle: un privilegio che di tanto in tanto potete concedervi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete più di un motivo per essere allegri. In un colpo solo la Luna vi solleva dai vostri guai e preannuncia una giornata all’insegna della pace.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche fraintendimento oggi è da mettere in conto con la Luna in posizione ostile. In amore tenetevi stretti la vostra massima: “Il silenzio è d’oro!”.

Acquario. 21/1 – 19/2

Favoriti dalla Luna, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole e stima. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

La storia con la dolce metà procede a gonfie vele. Coltivate sogni grandiosi con la certezza di poterli realizzare in un futuro quanto mai prossimo.

© Riproduzione riservata