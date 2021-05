Oroscopo di domani, 20 maggio 2021: giornata favorevole per Toro e Gemelle, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 20 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se avete deciso di conquistare il cuore di chi vi interessa, con un atteggiamento franco e diretto riuscirete a trovare un punto d’incontro.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in Vergine favorevole a Urano vi sprona ad accantonare i ricordi negativi del passato e a iniziare un nuovo capitolo della vostra vita.

Gemelli. 21/5 – 21/6

I disegni astrali odierni lasciano immaginare un’invidiabile capacità di perfezionare certi progetti e di coinvolgere le persone giuste per realizzarli.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non confidate nell’apparenza e tenetevi alla larga, se siete single, da coloro che sapete già in partenza non avere alcuna affinità con voi.

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno contro vi chiede di mettervi in testa che anche gli altri hanno bisogno di spazi e voi non potete sempre avere addosso l’attenzione di tutti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna ostile a Giove e propizia a Urano, capirete che non ci sono solo insidie e complotti, ma che avete anche amici fidati e chance di divertimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie a Mercurio in bel trigono al segno, vi rapporterete con facilità agli altri e terrete nella giusta considerazione i diversi punti di vista.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La quadratura di Saturno non promette bene. Intoppi e rallentamenti in vista. È importante analizzare ogni situazione per dribblare eventuali ostacoli.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nettuno ostile vi rende pieni di insicurezze. Una soluzione è quella di frequentare di più persone che sanno apprezzare le vostre qualità e rassicurarvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Vergine vi infonde coraggio. Vi spinge a credere a quella forza interiore che vi esorta a tentare, a provare, a non smettere di lottare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie a Venere in trigono a Saturno, più che tante parole e belle promesse avete un forte bisogno di fatti concreti e di consolidare l’unione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Peccato che la Luna di oggi, opposta a Giove, vorrà farvi trascorrere un giovedì con il cuore in tempesta. Puntate sulle cose semplici e sincere.

© Riproduzione riservata