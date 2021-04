L'oroscopo di domani, 30 aprile 2021: giornata entusiasmante per l'Ariete, tutto sugli altri segni

L'oroscopo di Barbanera di domani, 30 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

In chiusura una giornata entusiasmante in virtù della connessione Luna-Giove. Siete aperti al nuovo e nel cuore accarezzate orizzonti lontani.

Toro. 21/4 – 20/5

Pur senza fuochi d’artificio aprile si conclude in serenità. Andrà tutto bene: ve lo suggerisce il vostro sesto senso in coro con i familiari.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nettuno aspetta al varco la Luna in Sagittario, ma oggi a fare da colonna sonora non è il canto ammaliante delle sirene, ma un tintinnio di soldi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Parlare d’amore e soprattutto viverlo concretamente nella sua dimensione più sognante e romantica vi aiuta a chiudere i conti con il passato.

Leone. 23/7 – 23/8

Finale del mese gioioso, con la Luna in Sagittario che vi imprime uno slancio energico. Sguardo fiero, testa alta: siete solari e sicuri di voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Potrebbe essere un venerdì “no”, ma oggi le parole vi vengono in aiuto e con fermezza, senza ferire, rimettete al loro posto i seccatori.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fine aprile sotto i migliori auspici. Luna e Giove vi forniscono gli ingredienti per passare ore divertenti. Dopolavoro tra shopping e amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano il vostro ambiente. C’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A mezza via tra Giove e Nettuno, la Luna nel segno sceglie la strada più diretta. Bypassando le fantasie, andate verso il mondo da scoprire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Atmosfera positiva per la professione. A dare manforte a Mercurio in Toro, scende in campo Nettuno, creando un imbattibile mix di logica e creatività.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non è domenica, ma oggi ci sono molti buoni motivi per fare festa. Svolazzando da un interesse all’altro, fate incetta di esperienze divertenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Sagittario ci prova a distrarvi con i suoi voli pindarici, ma oggi la surclassate mettendo in campo razionalità e pragmatismo.

