Regione, proroga ai commissari di ex Province e Fos

I commissari straordinari dei Liberi Consorzi (ex Province) sono stati prorogati ieri (18 novembre 2024). Prorogato anche l’incarico di Margherita Rizza al vertice della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Mentre oggi dovrebbe arrivare la scelta del successore di Maria Mattarella nella prestigiosa poltrona di segretario generale di Palazzo d’Orleans.

In quest’ultimo caso si prevede una strategia in due step. Oggi la giunta dovrebbe assegnare un incarico ad interim. In corsa ci sono tre big della dirigenza regionale: il Ragioniere generale Ignazio Tozzo, il capo dell’ufficio Legislativo e Legale Giovanni Bologna e la stessa Margherita Rizza, che già fa parte della dirigenza di Palazzo d’Orleans.

Superata la fase di reggenza, in primavera Schifani potrebbe assegnare l’incarico definitivo a Emanuela Giuliano, figlia del capo della Mobile Boris ucciso dalla mafia.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi