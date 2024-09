Termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: «Cantieri aperti entro il 2026»

Nel calendario sul tavolo di Schifani c’è una data segnata in rosso all’inizio del mese di novembre 2024. È in quel momento che il presidente prevede di mettere l’ultimo timbro al piano rifiuti e far scattare così un (lungo) countdown che prevede già tutte le scadenze per arrivare, più o meno fra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, all’apertura del cantiere per realizzare i due termovalorizzatori a Palermo e Catania .

Mentre a Roma si discute la norma, inserita nel decreto Omnibus, che gli garantirà poteri commissariali anche più ampi degli attuali, Schifani ha messo a punto la tabella di marcia. La commissione Ambiente dell’Ars sta per emettere il proprio parere, non vincolante, sul piano rifiuti. Poi toccherà al Cga. A quel punto non ci saranno più ostacoli per realizzare i due impianti in cui finirà la parte residuale dell’immondizia, quella non differenziata a monte dai cittadini.