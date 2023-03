Corte dei Conti, condanne per quasi 18 milioni in Sicilia. Zingale: mancano magistrati

Nel 2022 la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sicilia, nonostante una scopertura dell’organico magistratuale del 27 per cento, ha emesso 901 sentenze, di cui 104 quelle in materia di responsabilità amministrativa nei confronti di 301 convenuti amministratori, dipendenti pubblici o soggetti privati legati da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, e ha pronunciato condanne per un totale di quasi 17,4 milioni di euro. Sono alcuni dei dati illustrati dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, Vincenzo Lo Presti, durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario che si è svolta stamattina allo Steri di Palermo. Inoltre, sono 10 le sentenze in materia di conti giudiziali resi da agenti contabili (tesorieri, consegnatari, economi, etc.) con condanne pari a 16,8 milioni; infine, sono 787 le sentenze in materia di pensioni pubbliche, 258 le ordinanze e 2761 decreti in materia di conti giudiziali.

«La Pubblica amministrazione è tenuta ad operare nell’assoluto rispetto delle previsioni di bilancio e ha il compito di perseguire i fini, ad essa assegnati dalla legge, con azioni improntate a economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza», affermato Lo Presti. «Oggi, l’esigenza di legalità finanziaria è particolarmente avvertita dalla collettività - ha aggiunto il presidente - che, sempre più spesso, denuncia, anche a mezzo dei social, fenomeni di sperpero e distrazione delle risorse pubbliche e chiede pressantemente, con fiducia, l’intervento della Corte di conti. In tale contesto, la giurisdizione contabile è un indispensabile presidio per il contrasto di ogni forma di spreco delle risorse pubbliche, anche in considerazione della pervicace persistenza, nonostante le numerose condanne, di fenomeni corruttivi».

«La Corte costituzionale ha ribadito, in numerose pronunce, che il bilancio è un bene pubblico, a mezzo del quale, assicurando un costante equilibrio tra entrate e spese, vengono esercitate le pubbliche funzioni ed erogati i pubblici servizi. Nello stesso tempo, il bilancio è il principale strumento - ha continuato Lo Presti - per rendere conoscibile alla collettività l’attività di gestione delle pubbliche finanze, onde consentire ai cittadini di valutare se, e in che misura, gli amministratori, nello svolgimento del mandato, abbiano dato concreta attuazione a quanto promesso durante la campagna elettorale».

"La perdurante carenza di magistrati presso la Procura regionale siciliana influenza negativamente l’impegno necessario a rispondere alle notevoli istanze di giustizia alle quali è esposto l’ufficio, in un territorio nel quale l’emergenza sociale e di legalità appare ancora particolarmente viva", ha sottolineato il procuratore regionale della sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, Pino Zingale . "L'organico di diritto della Procura regionale siciliana è fissato in 12 magistrati, incluso il Procuratore Regionale e al primo gennaio 2022 risultavano complessivamente in servizio 6 magistrati in assegnazione principale oltre uno in aggiuntiva; quest’ultimo, dal 30 settembre 2022, è stato sostituito da un magistrato in assegnazione principale - aggiunge Zingale -. Nel complesso, quindi, risultano in servizio un presidente di Sezione con funzioni di Procuratore Regionale, un vice Procuratore Generale e 6 Sostituti Procuratori Generali, con una scopertura di organico di 4 posti, che si attesta sulla soglia critica del 42%".

