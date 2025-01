Toro, giornata con incontri e sorprese: l'oroscopo di domani, venerdì 31 gennaio 2025

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna preannuncia un recupero della sicurezza. Potremo toglierci qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farci dei nemici. L’avventura è pericolosa, ma la tranquillità per noi è letale. Potendo scegliere, opteremo per il rischio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Difficile, ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarci di fronte ai possibili imprevisti. Muoviamoci con cautela, meditando ogni azione e cambiamento da compiere e calibrando le parole.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna mette in luce il nostro lato più sensibile. Aprendoci all’esterno, proveremo l’esperienza di fare qualcosa per chi è meno fortunato di noi. Buona l’intesa di coppia, vivacizzata dalla giusta dose di passione, sentimento e... gelosia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati non sono ancora soddisfacenti? Chiediamoci cosa manca, la risposta non è difficile. Dopo un periodo di conoscenza, è ora di creare un tavolo spirituale comune: sogni, ideali, valori.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna litiga con Giove in Gemelli: lo scontro evoca strane fantasie e tende a distrarci dalle nostre responsabilità. Ritorniamo con i piedi per terra. I sogni possono diventare realtà, ma non pensiamo a ciò che sarà, viviamo il presente.