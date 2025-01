Gemelli, l’analisi introspettiva porta alla luce i desideri del cuore: l'oroscopo di domani, martedì 28 gennaio

Sotto il tiro mancino della Luna, la relazione con gli altri è osteggiata. Invece di insistere dando via libera alle polemiche, optiamo per il silenzio. Accettiamo questo blocco e approfittiamone per dedicare più attenzioni a noi stessi.

L’atmosfera di per sé non è esaltante, ma un po’ di monotonia non è da disprezzare. Se però vogliamo maggiore dinamismo, tiriamo fuori la creatività. L’analisi introspettiva porta alla luce i desideri del cuore su cui la testa non ha presa.

Spira vento di serenità, grazie alla Luna in Capricorno vivacizzata dal trigono di Urano. Un regalo inatteso ci procurerà un gran piacere. Possiamo contare su un’organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare su nuovi progetti.

Nervi a fior di pelle, a causa di contrarietà nell’attività, ma non peggioriamo la situazione riversando il malumore su chi ci sta vicino. Se le cose non girano come vorremmo, facciamo il punto della situazione e riflettiamo sul da farsi.

Leone. 23/7 – 23/8

Un martedì un po’ pigro, sull’onda di un bisogno di certezze emotive che trova la sua soddisfazione nelle abitudini consolidate. Lavoreremo nell’ombra, ma la maniera in cui gestiremo le faccende aumenterà la nostra credibilità. Attenzione!

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in aspetto favorevole che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui miriamo si vanno gradualmente avvicinando. Anche se qualcosa ancora rimane in sospeso, ci sentiamo comunque molto più sicuri e determinati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Contro la Luna in quadratura fautrice di imprevisti e battibecchi, sfoderiamo l’autocontrollo: non sarà risolutivo, ma almeno non combineremo guai. Una preoccupazione di ordine familiare abbatte impegno e rendimento, a scuola e sul lavoro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il sestile lunare possiamo stare tranquilli: la nostra giornata lavorativa ha imboccato la direzione giusta e tutto procede senza scosse. Ospite d’onore, un amico con in serbo per noi una notizia che ci metterà di sicuro di buonumore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’elasticità mentale non ci farà difetto e renderà agevole lo svolgimento dei nostri compiti, l’apprendimento di tecniche nuove, lo studio. Rapporti sociali vivacizzati da comunicazione sciolta e spirito brillante, ma occhio ai voltafaccia!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Acquisiamo più sicurezza, più elementi di giudizio, più informazioni, e quando verrà l’ora di realizzare i nostri progetti, sapremo come muoverci. Tante idee e occasioni per portarle avanti: non facciamoci assalire da dubbi ingiustificati.

Acquario. 21/1 – 19/2

Amministriamo le energie mentali con accortezza, per non rischiare di sprecare le potenzialità di questo ritmo. Bisogni culturali e spirituali. Accordare la nostra linea d’azione su quella altrui sarà impegnativo, ma inevitabile per riuscire.

Pesci. 20/2 – 20/3

È la giornata ideale per lavorare con sicuro profitto, per passeggiare insieme alla persona che amiamo, fuori dal chiasso e dai luoghi affollati. La Luna in Capricorno ammicca complice a Nettuno, e il buonumore diventa un prezioso alleato.