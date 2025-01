Capricorno, mostratevi più autentici e ascoltate le ragioni di vostra moglie: l'oroscopo di domani, lunedì 27 gennaio

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 27 gennaio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Teniamo a bada l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l’accordo con i colleghi e mandare a carte quarant’otto un progetto importante. L’intesa di coppia mostra i segni del tempo? Le idee per ravvivarla sicuramente non ci mancano.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice la Luna, è il momento ideale per rivendicare diritti professionali o chiedere un aumento, l’importante sarà usare i toni giusti. Per sbloccare prima una situazione stagnante, fidiamoci di una persona seria, esperta e coscienziosa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La necessità di adattarci a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema, sempreché siano moderate le aspettative. All’occasione abbiamo dimostrato di saperci muovere agilmente arrivando sempre alla meta desiderata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non riusciamo a capire come risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico. Nel comunicare facciamo più attenzione ad ascoltare il nostro interlocutore. Ne saremo gratificati.