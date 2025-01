Ariete, stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza: l'oroscopo di domani sabato 18 gennaio

Cancro. 22/6 – 22/7 Sentiti ringraziamenti alla Luna, che da buona amica ci sostiene e incoraggia le nostre iniziative, rimettendo in circolo la fiducia in noi stessi. Giornata buona per compravendite di immobili, svaghi e anche per l’amore, sempre che ci sia.

Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna opposta a Saturno mette in risalto tutte le nostre preoccupazioni per il lavoro. Una sensazione di precarietà che demotiva l’impegno. Alcune circostanze non possono essere cambiate, ma potremo modificare le nostre azioni e reazioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Non perdiamoci in attività inconcludenti, e approfittiamo di efficienza e senso pratico che arrivano dal cielo per smaltire gli arretrati. Alti e bassi con gli altri sull’onda di una confusione emotiva. Attendiamo che la nebbia si diradi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sfoggiamo tanta grinta e volontà: ci aiuteranno a tagliare qualsiasi traguardo. Le sfide affrontate con decisione si trasformeranno in vantaggi. Godiamoci una gita con gli amici sulle piste innevate: un’onorevole fuga da un confronto pesante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Come tutti abbiamo la nostra parte di azioni positive e di ostacoli da superare, non indulgiamo perciò in un vittimismo che non porta lontano. Evitiamo il chiasso, se oggi abbiamo voglia di silenzio. Ritroviamo i veri valori dentro di noi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Armonica a Marte, la Luna in Vergine ci offre occasioni professionali impensate e ricompense meritate. Ottimo momento per un salto di qualità. Ritagliamoci ore di tranquillità, di pace ritrovata, senza preoccuparci del futuro. Si vedrà...

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se il sabato ci trova al lavoro, è naturale che l’umore ne risenta. Ma ci sono dei risvolti economici che rendono più accettabile la situazione. Il diavolo non è così brutto come lo dipingiamo, la disposizione d’animo può fare la differenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Che bella giornata! Il trigono lunare con Urano ci suggerisce di cogliere al volo un’occasione fortunata, sia per l’amore sia per la carriera. Fiducia e buonsenso in arrivo! Possiamo guadagnarci la stima di chi entra in contatto con noi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi tutto tace, persino la Luna, custode di segreti, si nasconde allo sguardo. La piega che prenderà la giornata dipenderà solo da noi. La cura dei rapporti passa in secondo ordine, al primo la vita emotiva e le riflessioni più profonde.

Pesci. 20/2 – 20/3

Luna puntigliosa opposta a Saturno e Nettuno, che ci mette sul chi vive. Fortunatamente amori, parenti e amici ci ridanno fiducia. Molti intorno a noi a condividere svaghi e interessi. Se chi amiamo sta sulle sue, non diamogli troppo peso.