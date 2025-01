Gemelli, emotività altalenante, ma il lavoro rimane un punto fermo: l’oroscopo di domani, venerdì 17 gennaio

Emotività altalenante, ma il lavoro rimane un punto fermo e la nostra capacità di tenere fede agli impegni, un buon lasciapassare. Serietà, affidabilità, promesse mantenute, le cose che contano per la famiglia. Ma cos’è importante per noi?

Prepariamoci a cambiare idea in merito a una situazione. Benvenuta elasticità: affine all’intelligenza, è indispensabile per la crescita. Un insperato colpo di fortuna apporterà diverse entrate e un viaggio non preventivato con chi amiamo.

Leone. 23/7 – 23/8

Venerdì incentrato sull’attività che è soddisfacente sotto il profilo sia economico sia della carriera. Con pazienza e tenacia arriveremo in alto. Per il cuore, silenzio assoluto. Solo l’amico quattrozampe, ci accoglie festoso come sempre.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna nel nostro cielo, appoggiata da Mercurio, un astro di salda tenuta. Ben poco può l’azione irritante di Venere ostile. Siamo forti, ambiziosi e tenaci. L’essenziale, nei rapporti con gli altri, è essere autentici e soprattutto sinceri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non pretendiamo troppo se le circostanze non sono del tutto a favore. Seguiamo le indicazioni che la vita quotidianamente offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitiamo di mettere alla porta chi ci vuole bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Vergine armonica a Mercurio ci fa sentire al sicuro. Un intuito lucido e penetrante rende possibile ogni traguardo professionale. Affrontiamo con saggezza gli eventi e ascoltiamo anche chi stimiamo, ci indirizzerà per il meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna e Nettuno ci tengono inchiodati al lavoro, alle prese con grane da risolvere. L’unica consolazione è che l’impegno sarà ben remunerato. Cercasi metodo, ordine, senso pratico. Afferriamoli, se li avvistiamo. Ne avremo davvero bisogno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In trigono a Mercurio nel segno, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’opportunità di un viaggio “conciliatore”. Potremo chiarire alcune questioni in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutta da inventare: a noi indirizzarla verso la direzione più desiderata. Grandi pulizie, un giro per negozi tanto per non perdere l’abitudine, lentezza e meditazione a volontà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Benché aspetti favorevoli la rendano meno pungente del solito, l’arrivo della Luna in opposizione porta qualche gatta da pelare. Multe scampate per il rotto della cuffia. Facciamoci perdonare qualche intemperanza, spiegando ciò che ci turba.