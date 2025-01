Cancro, le decisioni prese senza una riflessione potrebbero essere un fiasco: l'oroscopo di domani, lunedì 6 gennaio

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 6 gennaio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna nel segno, grazie a Giove, ci sostiene in un confronto con un familiare in cui adotteremo un comportamento diretto e assertivo. Tutti si aspettano qualcosa da noi. Se qualche aspettativa sarà delusa, non sarà certo per colpa nostra.

Toro. 21/4 – 20/5

Rivedendo con calma il nostro operato, facendo leva sulla capacità introspettiva, potremo fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie. In attesa di un messaggio affettuoso, esulteremo quando arriverà. L’amato bene ci pensa, tranquilli!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Basta che la Luna guadagni pimpante il segno amico dell’Ariete perché il corso delle emozioni si inverta e si riposizioni sul binario giusto. Ottime carte da giocare per ribaltare a nostro favore una situazione insoddisfacente. Inviti in arrivo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliamo nel giudicare situazioni e persone, mettendoci in testa idee non corrispondenti al vero. Le decisioni prese senza un’adeguata e attenta riflessione potrebbero rivelarsi un clamoroso fiasco.