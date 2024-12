Toro, il 2024 si concluderà nel migliore dei modi fra progetti costruttivi e speranze: l'oroscopo di domani martedì 31 dicembre

Non è una giornata da fuochi d’artificio, dato che l’opposizione lunare vi rende disfattisti. Guardate all’anno entrante con sguardo fiducioso. Una vecchia fiamma vi chiede un incontro chiarificatore: la seconda chance va data a chi se la merita.

Salutate l’anno in corso senza alcun rammarico, brindando al nuovo che avanza circondati dall’affetto delle persone che più vi stanno a cuore. Siete pronti a esporre dei dubbi a chi amate, che avete percepito un po’ assente nell’ultimo periodo.

Con il favore della Luna in trigono al vostro segno, il 2024 si concluderà nel migliore dei modi, fra progetti costruttivi e speranze motivate. Nel rapportarvi al partner, in una relazione giovane, siate comprensivi verso alcune delle sue reazioni.

Nonostante il clima di festa, sarete pervasi da una certa malinconia: la colpa è della Luna in Capricorno, che vi obbliga all’introspezione. Festeggerete in economia, senza inutili sprechi, ma con la piacevole compagnia degli amici più cari.

Leone. 23/7 – 23/8

La casa è in festa e anche voi adeguate lo stato d’animo all’atmosfera generale. Ignorate le incomprensioni odierne, per proiettarvi al futuro. Tentate spudoratamente approcci in amore: il giorno dopo potreste defilarvi dando la colpa al vino.

Vergine. 24/8 – 22/9

Veglione spumeggiante: alla guida di un trenino, sulle note di “Brigitte Bardot”, animerete la nottata. Il partner è sorpreso, ma sembra apprezzare. Una Luna sorridente vi rende ottimisti verso ciò che dovrà arrivare. Confidate in un 2025 positivo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Potrebbe essere un San Silvestro in versione casalinga, dettato dalle recenti difficoltà finanziarie: ciononostante, vivrete dei momenti intensi. La preparazione del cenone vi distoglie da alcuni pensieri negativi: godetevi il calore della famiglia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Capricorno vi regala voglia di fare, di stare in compagnia. Organizzate la serata nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Una fase ricca di positività si prospetta davanti ai vostri occhi: sappiate apprezzare con consapevolezza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La stanchezza oggi torna a farsi sentire: sono state giornate frenetiche e ora vi si chiede un ulteriore impegno per la riuscita dell’evento. Se siete bloccati al lavoro e non potete festeggiare, guardate il lato positivo: guadagnate e non spendete!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile della Luna nel vostro cielo a Saturno vi fa sognare un veglione magico: l’abbraccio del partner e i fuochi d’artificio che si gettano in mare. Uno screzio con un amico attenta alla serenità di questo San Silvestro. Fatevi scivolare la cosa addosso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pronti a una serata in grande stile? Eleganti e affascinanti, riscuotete l’ammirazione di gran parte degli invitati. Possibili nuove conoscenze. La vita sociale è smagliante, il conto in banca un po’ meno: il 2025 porterà notizie positive su più fronti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ultimo giorno dell’anno ricco di buoni propositi: il principale riguarda le energie da reperire, per affrontare al meglio cambiamenti, novità e festeggiare. Alcune incombenze, rimandate per mancanza di tempo, verranno svolte con la massima disinvoltura.