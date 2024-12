Gemelli, incontri per chi è solo e voglia di evasione dalla coppia: l'oroscopo di domani, venerdì 27 dicembre

I numerosi stimoli che la Luna in trigono vi regala vi rendono i protagonisti odierni. Nella professione e in famiglia possedete l’aurea dei vincenti. Potreste avvertire la necessità di confessare un piccolo peccato, sperando di trovare l’assoluzione.

Sarete pronti ad approfittare di questo strano fine settimana per un breve viaggio: lasciate a casa i problemi e rilassatevi nel modo che preferite. Da ora in poi può accadere davvero di tutto: incontri per chi è solo, voglia di evasione dalla coppia.

Ebbene sì, nonostante sia tutto tornato alla normalità, il vostro umore è comunque pessimo. Tenete duro, ancora poche ore e il vento cambierà. Con la Luna ancora in Scorpione, sarete irritati da ogni tentativo di coinvolgervi in attività sociali.

Rientro al lavoro piuttosto traumatico, nonostante si tratti di un solo giorno: con la mente ancora in vacanza, sarete piuttosto distratti. I giorni di festa appena trascorsi vi hanno sfinito: oggi meglio abbandonare ogni tipo di mondanità.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la quadratura lunare non si prospetta di certo un momento scoppiettante: faticate più del dovuto a trovare il giusto approccio al dialogo. Se non vi sentite all’altezza della situazione che state vivendo, sappiate scorgere la luce in lontananza.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Scorpione vi lascia campo libero, per portare a termine quell’obiettivo nell’attività che vi eravate prefissati prima delle festività. Siete ancora in fase di scelta per un Capodanno fuori casa: ciò che conta, alla fine, è la compagnia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera con pochi effetti speciali, ma caratterizzata da un senso di tranquillità sul fronte sentimentale: non è certo un fattore secondario. Se siete appassionati di tarocchi, I-Ching e fondi di caffè, oggi è il giorno giusto per interrogarli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata, che prometteva bene sulla scia del Natale, subisce degli intoppi, per colpa di Venere e Urano, in posizione ostile alla Luna nel vostro cielo. Riflettete su ciò che fa sparire la serenità odierna: qualche scelta fatta in precedenza sarebbe da rivedere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Clima ad andamento lento: necessitate di tempo per pianificare gli impegni che avete in agenda e trovare il modo di portarli a compimento. Il rapporto con chi amate è uscito rafforzato dalle festività vissute insieme. Buona anche l’intesa fisica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venerdì felice, grazie alla Luna in sestile: vi muoverete fra una buona alchimia di coppia, degli amici simpatici, un ambiente gradevole al lavoro. La vostra estrema cordialità può esser scambiata per opportunismo. Affrontate chi sparla alle spalle.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vista la Luna in Scorpione in quadrato a Venere nel segno, occorre reagire agli attacchi esterni mostrando fermezza e capacità d’ascolto. Sulle spine per una proposta di collaborazione, dovete avere pazienza o rischiate di bruciare tutto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un pizzico di euforia nelle relazioni personali: con la Luna in trigono a Nettuno, potete vivacizzare l’ambiente con nuovi incontri e interessi. Mettendo il sorriso in tutto quello che fate, riuscirete facilmente a catturare la stima di chi vi sta davanti.