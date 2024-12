Sagittario, dichiarate apertamente i vostri sentimenti a chi vi gravita attorno: l'oroscopo di domani, mercoledì 11 dicembre

Oggi vi alzate con il piede sbagliato: con questa Luna in quadratura dall’Ariete, meglio rimandare le mosse importanti ai prossimi giorni. In amore vi sentite come in un labirinto senza via d’uscita. Non disperate: anche Teseo ce l’ha fatta!

Con la Luna in sestile, il clima in ufficio si preannuncia avvincente. Verrete così tanto considerati dal vostro capo da sentire odore di promozione. In coppia una decisione presa senza riflettere si rivela un’arma a doppio taglio. Attenti a non ferirvi!

Leone. 23/7 – 23/8

Nonostante vi troviate proprio nel mezzo della settimana, con il weekend ancora lontano, lo stress della quotidianità non vi pesa così tanto. Onde evitare di raffreddare il dialogo con il partner, cercate di tenere sotto controllo il vostro orgoglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Svolgendo il vostro dovere con estrema serietà, accumulate stanchezza. I colleghi avrebbero una buona opinione di voi, anche se diminuiste il ritmo. La consueta diplomazia porta a dilatare i tempi di reazione senza risolvere concretamente il problema.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi, per eccesso di pigrizia, perdete l’occasione di frequentare ambienti dove gravitano persone potenzialmente interessanti per la carriera. La Luna in opposizione vi darà la sensazione di non essere compresi dal partner nelle vostre scelte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un naturale dinamismo caratterizza la giornata odierna. Sul lavoro sarete disposti ad accettare un trasferimento in una nuova sede aziendale. Vi svegliate con il desiderio di una serata mondana con gli amici: pizza, cinema e infine quel nuovo locale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Motivati dal trigono lunare, siete pronti a rischiare: con coraggio, dichiarate apertamente i vostri sentimenti a chi vi gravita attorno. Anche una decisione presa senza riflettere avrà l’aria di essere una scelta vincente. Fortuna al gioco.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avvertite un senso d’instabilità emotiva piuttosto familiare. Ingranate una marcia alla volta, adattandovi agli imprevisti lungo il cammino. Nonostante sia trascorso tanto tempo, il pensiero torna a una relazione mai del tutto dimenticata.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Ariete vi rende capaci di apportare modifiche per il raggiungimento dei traguardi. In coppia vivrete momenti di intenso affiatamento. Se avete del tempo libero, utilizzatelo per un lavoretto domestico: vi darà benessere e vi farà rilassare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Siete giunti a un fatidico punto di svolta. Se vivete una storia a distanza, penserete a come abbattere questo ostacolo: trasferimento in vista? Molto spesso la risposta a certe domande va cercata in casa: nessuno vi conosce meglio dei vostri cari.