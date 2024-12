Gemelli, chi vi ama saprà perdonare i vostri errori: l'oroscopo di domani, lunedì 2 dicembre

Una pausa di riflessione restituisce valore al sentimento per la vostra dolce metà. La lontananza, come diceva una vecchia canzone, farà il resto. La fallibilità è una caratteristica dell’essere umano: non fatene un dramma, chi vi ama saprà perdonare.

Un lunedì promettente: la Luna propizia vi permette di concretizzare un progetto professionale in cantiere da tempo. Buona affinità con il partner. Nonostante la situazione economica non sia rosea, sarete in grado di mettere a budget spese imminenti.

Un avanzamento di carriera è l’ennesima riprova del motto “se vuoi, puoi”. Invitate a cena chi vi ha sempre sostenuto: è la giusta ricompensa. Chiudervi in voi stessi non si traduce in mistero e fascino. Rischiate di esasperate chi vi è accanto.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotto l’influsso della Luna, potreste trovare le conferme che cercate. Siete nella giusta disposizione d’animo per osare, invitando chi vi piace a casa vostra. Vivrete emozioni da tempo dimenticate. Non sentitevi in colpa: l’amore sa essere coinvolgente a ogni età.

Vergine. 24/8 – 22/9

La quadratura lunare vi genera disagio: l’abituale autocontrollo è messo a dura prova, perciò dovrete sfoderare la pazienza e aspettare che passi. Rifacendo attentamente i conti, vi accorgerete di avere un piccolo gruzzolo con cui togliervi degli sfizi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Sagittario vi rende intermittenti: vi manca un po’ la costanza che di solito vi contraddistingue, ma è solo una fase di stanca. Gli impegni mondani vi vorrebbero brillanti e gioiosi, ma non sempre è facile essere all’altezza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sfoggiando comportamenti atipici, finirete per attirare lo sguardo di un personaggio molto interessante. Non tutti i mali vengono per nuocere. Incontri non programmati sono propedeutici per sviluppi positivi nell’attività. Occhio alle spese extra.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Come recita un famoso detto, “la virtù sta nel mezzo”. Non siate troppo ambiziosi, o finirete per rimpiangere le piccole cose di cui oggi disponete. In famiglia siate più accondiscendenti e ricomponete una situazione di crisi che desta preoccupazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna a voi ostile vi indispone nei confronti della routine lavorativa. Ingannate la noia, con un modo nuovo di fare le solite cose quotidiane. Grazie al benefico passaggio di Venere, vi presterete al gioco di chi vuole attrarvi e ammaliarvi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nessun problema all’orizzonte: affrontate serenamente questo inizio settimana. Il vostro fiuto finanziario vi farà concludere un affare. L’intraprendenza, unita a una buona dose di autostima, vi regala una serata piacevole con chi amate.

Pesci. 20/2 – 20/3