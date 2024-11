Cancro, il vostro senso di colpa è immotivato: l'oroscopo di domani, domenica 1 dicembre

Il senso di colpa per non aver approfittato di un’occasione improvvisa è del tutto immotivato. Troppa riflessione talvolta genera inutili remore. Un imprevisto mette in dubbio l’organizzazione di un viaggio. Riflettete e valutate con calma il da farsi.

Non è indispensabile cercare nuovi sbocchi per ambire a un reale cambiamento: sappiate difendere i vostri diritti e otterrete qualcosa in più. La vostra personalità animerà la serata: siete sopra le righe e gli amici vi amano proprio per questo.

Il trigono lunare vi consente di vivere in un clima sereno: nessun ostacolo nella vostra attività. Passerete le ore con chi vi fa battere il cuore. Concedetevi una coccola: un film al cinema, un giro per negozi. Scegliete però la giusta compagnia.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in armonia con Marte nel segno vi dona una grande energia. Direzionate l’attenzione su quell’aspetto professionale che più vi ha deluso. Siete in grado di affrontare le conseguenze di una scelta sentimentale drastica, senza alcun rimorso.

Vergine. 24/8 – 22/9

La quadratura della Luna in Sagittario vi rende irascibili, sia al lavoro sia in famiglia. Evitate decisioni frettolose di cui potreste pentirvi. Non avete lo spirito adatto per partecipare a un evento mondano. Non preoccupatevi: recupererete presto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in sestile vi fa riflettere sulla settimana appena passata. Davanti a voi dicembre si annuncia ricco di impegni e festività da onorare. Il senso della misura e la pacatezza saranno preziosi alleati per ridefinire alcune questioni scomode.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il dinamismo non è certo la parola d’ordine in questa fredda domenica: traete vantaggio da tale condizione rigenerante fra le mura di casa. Il ritrovato coinvolgimento con la dolce metà vi farà percepire in maniera diversa i giorni a venire.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna e il Sole nel vostro cielo creano le condizioni perfette per guardare al futuro con più ottimismo: vi prenderete quello che vi spetta. La fugacità e la clandestinità di certe avventure generano quel brio incontenibile che vi fa sentire vivi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualcuno tenterà di minare la vostra sicurezza: mantenete la calma e la lucidità, concentrandovi e focalizzandovi sugli obiettivi da raggiungere. Progettate un viaggio con qualcuno a voi caro. Ritroverete quei sorrisi smarriti che tanto vi mancano.

Acquario. 21/1 – 19/2

Trovate il coraggio di presentarvi a una persona speciale. La Luna in Sagittario vi regala un fascino irresistibile e una sana spregiudicatezza. Il termine riposo non c’è nel vostro vocabolario, ma il corpo manda segnali che andrebbero ascoltati.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna quadrata a Saturno vi priva dell’innata socievolezza e della capacità comunicativa. Quest’oggi odiate stare sotto i riflettori. Il malessere può essere lo stimolo per trovare dentro di voi una soluzione alla momentanea solitudine.