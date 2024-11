Vergine, non tenete tutto dentro ma sfogatevi con una bella litigata: l'oroscopo di domani, lunedì 11 novembre

Affari fruttuosi e incontri gratificanti vi aiuteranno a superare le burrasche familiari. Piacevoli novità lavorative e nuovi contratti in vista. Il partner avanza proposte accattivanti, promettendovi quello che aspettavate da tempo. Accettate!

In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma se l’affetto è profondo, non andate a dormire con il broncio, prima fate la pace. Sdrammatizzare le situazioni consente di vivere più felici. Siete maestri in questa arte, applicatevi.

La Luna rende scorrevole il quotidiano e i risultati non mancheranno. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita di ogni giorno apparirà stimolante. Tra gli amici andate fortissimo, ritrovarvi al centro dell’attenzione è una vitamina per l’autostima.

Non serve rimuginare su questioni che non vi riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascurate faccende più importanti. Riflessioni profonde. Guardate le cose in modo oggettivo, senza complicazioni emotive che possano falsare la realtà.

Leone. 23/7 – 23/8

Un amico può rivelarsi poco empatico. Non prendetevela, cercate di comprendere che tutto dipende da un suo periodo difficile. Sostenetelo! Sarà perché avete molto da fare, per una certa diffidenza, ma oggi i sentimenti passano la mano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se oggi qualcosa non gira, osservate la situazione dall’esterno. L’emotività vi induce a reagire in modo inappropriato alle critiche altrui. Piuttosto che chiudervi in voi stessi, sfogatevi con una bella litigata. Poi sarà dolce fare la pace.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dietro una facciata di spigliata disinvoltura, si nascondono timori che potrebbero inquinare una storia appena iniziata che necessita di sincerità. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che vi piace e mantenendo il distacco emotivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il cielo splende sereno con la Luna e il Sole in sintonia. L’intuizione e la fantasia vivacizzano il quotidiano, coniugando perfettamente doveri e piaceri. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, il clima si prospetta piacevole. Cambiamenti positivi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potete aspettarvi qualche complicazione dalla disarmonia Luna-Giove. Insofferenti e distratti, bisticcerete con familiari e vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore, cercatene l’origine fra le vostre insicurezze. Affrontatele, il coraggio non vi manca.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna e Saturno in perfetta sintonia vi regalano un lunedì stimolante, ricco di propositi costruttivi. Empatia profonda con il prossimo. Incontri spensierati con gli amici e sorprese “piacevoli” per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Usate strategie difensive per prendere tempo, rispetto a questioni forse ancora non del tutto chiare.

Pesci. 20/2 – 20/3