Gemelli, nell’ambiente lavorativo saprete imporvi con un ruolo da leader: l'oroscopo di domani giovedì 31 ottobre

Se state vivendo un rapporto di coppia stabile, avrete bisogno di conferme, in questo frangente è come se venissero meno le vostre certezze. Nell’ambiente lavorativo sapete imporvi con un ruolo da leader, non mancherà la stima dei colleghi.

Umore sottotono e poca voglia di essere coinvolti in situazioni complicate, ma la giornata saprà sorprendervi e in breve tornerà il sereno. Il vostro spirito goliardico e creativo vi spingerà a organizzare un’uscita divertente fra amici.

Leone. 23/7 – 23/8

Se siete in attesa di una risposta, l’esito di un esame o di un colloquio, arriva il momento sperato. La possibilità di evoluzione è a portata di mano. Sarete completamente centrati su ciò che dovete fare senza il timore di sentirvi inadeguati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un collega potrebbe essersi espresso in modo ingiusto nei vostri confronti, ma c’è chi prenderà le vostre difese risolvendo l’incidente. Uno scontro familiare sarà motivo di malumore, ma il saldo legame cancellerà ogni rancore residuo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sarete annoiati dal ripetitivo scorrere dei giorni. Nel lavoro, ma anche nel privato, troverete irritanti le disquisizioni inutili e superficiali. Il vento gira, e in men che non si dica, troverete la giusta carica per volgere le cose a vostro favore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una prova da superare vi impegnerà sotto il profilo emotivo più che per la modalità con cui affrontarla, Plutone e Marte vi saranno d’aiuto. Se siete single, le stelle consigliano Toro, Cancro o Pesci come compagni per relazioni stimolanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Riuscirete a fronteggiare senza preoccupazione anche spese impreviste, ma non per questo, danneggerete la vostra tranquilla posizione economica. Fase frizzante e molto produttiva, troverete anche del tempo prezioso da dedicare a chi amate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potrete pensare di concedervi una spesa in più, da tempo nei vostri desideri, un viaggio, un nuovo arredo o una macchina, senza le solite remore. In amore sarà molto importante essere più aperti ed espliciti del solito, siate dolci ed espansivi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Clima di grande vivacità mentale e proficua attività. Grazie al favore della Luna e di Giove, potrete avvalorare le vostre teorie con chi vi circonda. La vostra arguzia e lo spirito d’iniziativa saranno il motivo conduttore in una trattativa di lavoro.

Pesci. 20/2 – 20/3

In queste ore dovrete guardare più avanti del vostro mondo di sogni e di speranze, per affrontare la chiusura pratica di un impegno preso. Qualche diverbio, se avete una relazione stabile, offusca il progetto di una serata in compagnia.