Bilancia, attenti a un’attrazione fatale: l'oroscopo di domani mercoledì 30 ottobre

Rinviate le decisioni professionali. Scegliendo un momento diverso, si creeranno nuove interessanti opportunità, le prospettive saranno vincenti. Se avete bisogno di lamentarvi di ciò che non vi piace in famiglia, fatelo ma con diplomazia.

Forti e affidabili come siete, avvertirete in maniera eccessiva il peso di persone che confidano, troppo spesso, nella vostra disponibilità. Se il sogno della notte scorsa vi è rimasto addosso come una realtà, non fatevi suggestionare.

Leone. 23/7 – 23/8

L’influenza favorevole di Venere e Giove addolcisce l’umore di questo mercoledì disturbato da Mercurio e Urano, che possono generare dubbi. Ci saranno piacevoli novità in famiglia, possibile che aumenti o che si aggiunga un ospite inatteso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una situazione nell’ambiente lavorativo vi spingerà a fare pesi e misure della vostra posizione, ma sarà importante attendere prima di agire. Esprimetevi in maniera più aperta e affettuosa nel rapporto a due, la dolcezza è come un boomerang.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete proprio nati con la camicia, tutto sembra andare a gonfie vele, anche ciò che non dipende dalla vostra abilità si delinea come un successo. Chi vive in due dovrà stare attento a non restare impigliato nella rete di un’attrazione fatale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’indiscutibile fascino vi precede, l’energia che mettete in ciò che fate vi spinge a salire sul carro dei vincitori, ma non dimenticate la modestia. Dovrete fare forza sul vostro orgoglio per superare delle difficoltà in seno alla vita di coppia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una persona cara vi chiederà aiuto per sistemare delle cose: questo potrebbe cambiare, in questa giornata, il corso dei programmi, ma accetterete. Amate tanto la vostra indipendenza, ma sognate un incontro speciale che vi faccia battere il cuore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Protetti da Saturno, sarete inarrestabili, con la vostra calma e tenacia porterete avanti tutto ciò che avete messo in lista, desideri compresi. Potreste trovare un ostacolo sul vostro cammino, non affrontatelo subito, se non vi sentite pronti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il trigono di Giove è un transito armonico, vi darà una generosa spinta, offrendovi molte opportunità che potrebbero essere alla vostra portata. La salute risponde bene ai primi sbalzi di temperatura stagionali, se starete attenti alla gola.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nettuno albergherà nel vostro segno a lungo, preservando e illuminando la vostra vena artistica, i sogni e il progresso dei vostri progetti. Organizzate un viaggio culturale in una capitale con la famiglia, visto che le finanze lo consentono.