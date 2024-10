Ariete, se avete un rapporto stabile, dovrete cercare di essere diplomatici: l'oroscopo di domani, venerdì 25 ottobre

È tempo di nuove certezze personali, di coraggio e di realizzazione di ciò che pensavate accantonato da tempo. Non fatevi condizionare. Per sfruttare i benefici di Marte nel segno, siate pronti a dare una mano a chi ne ha necessità.

Si rafforzerà ulteriormente la condizione economica, c’è bisogno di fare sforzi per risparmiare in vista di nuove spese importanti. Sarete sotto l’influenza di Venere in Sagittario, quindi mantenere calma ed equità non sarà facile.

Marte in Cancro, in sestile a Urano congiunto, vi darà la capacità di decisioni e reazioni rapide ed efficaci, sarete pronti e intraprendenti. Nuovi incontri? Può capitare, anche se il cielo appare neutro. Potreste fare scelte insolite per voi.

Vi sentirete acciaccati e con poche forze fisiche, segno che la settimana che sta per finire, non vi ha risparmiati. Fate un ultimo sforzo. Se avete un rapporto stabile, dovrete cercare di essere diplomatici per non creare inutili attriti.

Leone. 23/7 – 23/8

Non preoccupatevi delle opinioni altrui, altrimenti rischiate di andare in conflitto. Avete solo bisogno di qualcuno che vi dimostri apprezzamento. Questo è il momento giusto per potenziare le conoscenze, puntando sulla capacità analitica.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le vostre risorse saranno un po’ in calo, l’aria autunnale non aiuta, la vita vi sembrerà piatta e noiosa, ma non conviene forzare gli eventi. Chi ha una relazione potrebbe cedere al fascino di una nuova conoscenza, cercate di controllarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I sestili della Luna e di Venere sono transiti che vi daranno il potere di una buona comunicazione con gli altri, nel lavoro come nel privato. Il piacere di essere circondati di cose belle e di buongusto vi spinge ad apportare migliorie in casa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra abilità nel programmare potrebbe aiutarvi nel gestire al meglio, sia gli impegni odierni, che fileranno lisci, sia i possibili imprevisti. Praticare sport e una sana alimentazione consentiranno di preparare il fisico alla stagione invernale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non amate complicarvi la vita, e visto che il quotidiano vi mette alla prova con qualche trabocchetto, dovrete aggirare l’ostacolo e andare avanti. Venere in Scorpione vi donerà carisma e charme, sarete lusingati da nuove curiose conoscenze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prendendo le questioni in mano, riuscirete a raggiungere lo scopo con un buon risultato, ma vi sentirete condizionati dal giudizio altrui. Sbarazzatevi di tutto il superfluo, non si parla solo di oggetti, anche di pensieri e situazioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Piacevoli scoperte ed esperimenti creativi saranno un caposaldo in questo periodo, per voi che siete in continuo fermento, mente e corpo. I rapporti di coppia vivranno di nuovo fulgore a patto che siate pronti a sfruttare la vostra fantasia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Colpiti dagli ostili quadrati di Venere e di Giove, non vi sentirete così bene con voi stessi e neanche in buona sintonia con gli altri. Venerdì a rischio di spese pazze, istintive e irragionevoli, che sapete di non potervi permettere.