Cancro, un'occasione di svago servirà a farvi notare dalla persona giusta: l'oroscopo di domani, giovedì 17 ottobre

Già da mesi nel vostro cielo alberga Giove che, come pianeta della fortuna, si esprimerà al meglio per farvi sentire coraggiosi e vincenti. Avete tante conoscenze e altrettanti amici, ma dovrete coltivare con cura solo quelli più importanti.

Solidi e affidabili in modo proverbiale, potreste trovarvi oggi in situazioni tali da sentire vacillare sia la pazienza sia la gestione della rabbia. Sentirete un accumulo di stanchezza fisica unito a stress mentale, servirà risparmio energetico.

Il transito del Sole in opposizione alla Luna potrebbe portare problemi con le persone del sesso opposto, nel lavoro come in amore. Dovrete canalizzare attenzione e concentrazione nel lavoro per essere certi di non commettere errori.

Leone. 23/7 – 23/8

Lo stato mentale è positivo e questo sarà alla base del successo. Avrete le stelle dalla vostra parte, grazie a un buon disegno di pianeti. In questo giovedì quasi tutto ciò che vorrete sarà realizzabile, ma restate con i piedi per terra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sarete accompagnati da buone intuizioni sotto il profilo professionale. Per merito di questa lucidità, andrà a buon fine ciò su cui vi siete prodigati. Avete apprezzato la vita da single, ma inizia a nascere l’esigenza di provare un sentimento forte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi sentirete stimolati, nel lavoro, per dare prova non solo delle vostre capacità, ma anche per dimostrare a voi stessi che l’audacia premia. In amore non dovrete faticare per ottenere ciò che desiderate, il risultato è nelle vostre mani.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Farete attenzione a mitigare l’atteggiamento polemico che spesso accompagna le vostre obiezioni, chi vi conosce bene già partirà prevenuto. Se vivete una storia di vecchia data, stupite la vostra metà con effetti speciali, proponete un viaggio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Così altruisti e disponibili come siete, sempre pronti a trovare soluzioni per gli altri, avrete difficoltà invece a risolvere un problema personale. Non abbandonate la disciplina fisica, se avete trovato il modo per adeguarla ai vostri impegni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non cantate vittoria, se credete di aver preso il sopravvento in una discussione, il vostro avversario potrebbe ancora tendervi una trappola. Momento magico per amori intensi ma brevi, se siete liberi buttatevi nel gioco della seduzione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tornare indietro con i ricordi non vi aiuterà a guardare il futuro con uno sguardo positivo e costruttivo, tirate fuori il vostro ottimismo. Non avrete alcuna voglia di affrontare argomenti seri, causa la quadratura di Mercurio e Venere.

Pesci. 20/2 – 20/3