Corsi digitali per i disoccupati, il piano della Uil: «Così facilitiamo l’inserimento nel mondo del lavoro»

Percorsi formativi gratuiti per acquisire e sviluppare competenze, conoscenze e abilità nel settore digitale in Sicilia. È il progetto «ReStart: Riqualificazione Digitale per il Futuro del Lavoro», portata avanti dalla Uil, i destinatari sono disoccupati e inattivi tra i 34 e i 50 anni residenti o domiciliati nell’Isola.

«L’obiettivo - dice Luisella Lionti, segretario generale della Uil Sicilia - è fornire a questi partecipanti competenze digitali per entrare nel mondo del lavoro. Un’occasione importante per chi cerca lavoro, un buon lavoro. I dati confermano il divario digitale tra le diverse regioni italiane e il Sud è indietro rispetto al Centro-Nord in termini di accesso alle tecnologie e alfabetizzazione digitale proprio per mancanza di formazione. Ecco perché sosteniamo questo progetto, si tratta di acquisire competenze digitali di alta qualità e fondamentali per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro in un momento in cui si parla di digitalizzazione dei servizi necessari per i cittadini».