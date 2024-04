Sicurezza sul lavoro: ruolo e programmazione dell’Opra

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è importante portare alla conoscenza di quanti più soggetti possibili il ruolo fondamentale dell’Opra Sicilia, che è l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato, con funzioni di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è costituito tra le organizzazioni regionali dell’artigianato (Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), ed operante all’interno dell’Ebas, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Siciliano. L’Opra, presente nel repertorio degli Organismi Paritetici Nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accreditato presso l’Assessorato alla Salute DASOE, mantiene contatti con enti istituzionali quali ASL, Regione, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, ISPESL, per promuovere e qualificare le azioni di prevenzione e sicurezza e per ricercare forme di sostegno economico finalizzate ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza.

La programmazione dell’Opra per il 2024, presentata dai coordinatori Salvatore Piscitello di Confartigianato Sicilia e Massimiliano Serrago della Cisl Sicilia, ha come obiettivo principale l’attrazione di attività operative nei territori della regione siciliana, finalizzate a portare sostegno alle imprese e ai lavoratori per la promozione e l’innalzamento della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. «Questo sarà realizzato – affermano Piscitello e Serrago - attraverso attività di informazione, comunicazione e sopralluoghi presso le imprese in modalità paritetica ovvero a mezzo figure professionali con comprovate competenze in materia di salute e sicurezza individuate dalle parti sociali sindacali e datoriali componenti l’organismo paritetico».

L’Opra per il raggiungimento dei suoi obiettivi potrà operare anche in armonia con le attività dell’Ebas che - come affermano Florinda Scala e Rosanna Laplaca, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ebas – «rivolge da sempre particolare attenzione al tema della prevenzione, della salute e sicurezza intesa come investimento e non mero costo, in un comparto come quello artigiano dove ancora l’incidenza degli infortuni sul lavoro è molto elevata e l’informazione e la conoscenza rappresentano la principale forma di prevenzione. Aver legato il sistema dei contributi alle imprese alla presenza in azienda dei rappresentanti per la sicurezza sta favorendo un’attenzione maggiore al tema e un grande sostegno a imprese e lavoratori».