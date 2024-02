Acqua agli sgoccioli in Sicilia, arance al macero

Trattatori accesi anche nel weekend, non per lavorare ma per marciare in segno di protesta, e mentre al rumore dei motori, insieme al grido di dolore dei manifestanti, si aggiunge un nuovo allarme di chi produce arance, sull’agricoltura e la zootecnia siciliana piomba l’ennesima, brutta notizia, anzi, la conferma di un quadro drammatico, tracciato ieri dall’Osservatorio europeo sulla siccità seguendo i dati pluviometrici della prima decade di gennaio: nonostante le precipitazioni registrate nei tre giorni dopo l’Epifania, l’Isola resta l’unica regione d’Italia (e tra le pochissime d’Europa) in “zona rossa” per carenza di risorse idriche, in compagnia con Marocco e Algeria.

Parola di Vito Amantia, agrumicoltore della Piana di Catania che, come tutti i suoi colleghi, in queste ore deve far fronte anche, anzi, soprattutto al problema delle tariffe di mercato, perché, «paradossalmente, nonostante le cadute dell’agrume e la riduzione della pezzatura, a causa delle anomalie climatiche quest’anno abbiamo prodotto di più, e il rialzo dell’offerta - unito alla concorrenza straniera a fronte di una domanda rimasta stabile se non in leggero calo - ha determinato un crollo del prezzo di vendita, sia alla grande distribuzione sia alle industrie di succhi e spremute. Tanto che non riusciamo a piazzare il chilo di arance oltre i 30 centesimi, quando normalmente non si dovrebbe andare sotto i 50: sono asticelle che non bastano neanche a ripagare le spese.

Di questo passo, mentre aspettiamo ancora gli aiuti per il settore stanziati dalla Regione, tanto vale chiudere». Anche perché, conclude Amantia, «se l’annata 2023-2024 è stata disastrosa, la prossima potrebbe finire pure peggio: se a gennaio il Simeto è prosciugato e, come accade nella parte occidentale dell’Isola, le risorse idriche sono già in rosso, cosa succederà questa estate, quando dovremo irrigare? Chi non ha la fortuna di avere pozzi privati sarà spacciato, e chi li ha dovrà comunque spendere una fortuna per i consumi energetici necessari a far funzionare le pompe».