L'ex procuratore Grasso: «Pericolo di infiltrazioni? Sempre, dove si può fare lucro»

Ha visto in faccia la mafia più violenta, quella degli omicidi eccellenti e delle bombe. Dalla prima inchiesta sul delitto di Piersanti Mattarella al maxiprocesso, Pietro Grasso, ex procuratore e politico, oggi presidente della fondazione Scintille di futuro (ispirata al fuoco dell’accendino di Giovanni Falcone) ha affrontato le diramazioni di Cosa nostra nella società e nell'economia. Quella dove più tangibilmente i cittadini sentono l'effetto di estorsioni e pressioni. Ma un giorno di 20 anni fa qualcosa di inatteso avvenne.

Un gruppo di ragazzini si presentò nel suo ufficio, quando era procuratore capo a Palermo e lanciò una idea che allora sembrava folle. Che ricordo ha di quel momento?

«Quella mattina la città si svegliò con i manifesti listati a lutto appesi alle saracinesche dei negozi del centro. Erano in tre e mi spiegarono la loro intenzione di aprire un locale, ma sopratutto come avrebbero poi dovuto comportarsi se si fosse presentato qualcuno a chiedere il pizzo. Volevano aiuto e da lì nacque l’idea, visto che intanto numerose persone cominciarono ad aderire all’iniziativa «Pago chi non paga». Chiamai l’allora direttore del Giornale di Sicilia chiedendo lo spazio per potere pubblicare tutti i nomi di cittadini e commercianti schierati contro le estorsioni, in modo da fare cadere pubblicamente il velo di omertà sul fenomeno. Erano un migliaio. Poi la nascita dell’associazione e la storia che porta ad oggi».