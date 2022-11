È morto Carlo Facchin: ex bomber del Catania in serie A e allenatore del Siracusa

Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Dino Facchin, 84 anni, ex attaccante originario di Portogruaro (Venezia) ma legatissimo alla Sicilia per il suo passato di giocatore prima e di allenatore dopo.

Facchin ha infatti indossato la maglia del Catania in Serie A dal 1964 al 1966. Quattro intense stagioni nelle quali l’attaccante è sceso in campo per 67 volte, segnando 24 gol. Negli anni 1964-65 conquistò la quinta posizione della classifica cannonieri del massimo campionato con 13 centri.

Finita la carriera da giocatore, lo si ricorda in Sicilia anche da allenatore: diresse il Siracusa dal 1978 al 1980, per poi tornare in Sicilia sempre a Siracusa nella stagione 1986/87. Da tecnico dei leoni conquistò la promozione in Serie C1 e la Coppa Italia semiprofessionista.

Tra il 1990 e il 1991 e, successivamente, tra 1993 e il 1997 ha guidato la Nazionale di Calcio a 5 italiana. Nel 1999 si è seduta sulla panchina della Nazionale italiana di calcio femminile.

