L'atleta transgender in gara contro l'azzurra, le perplessità e le reazioni

Non si fanno attendere le reazioni dopo la decisione di lasciar gareggiare un'atleta transgender contro un'altra atleta donna, in particolare, giovedì Khelif dovrà affrontare l'azzurra Angela Carini nella disciplina boxe, categoria pesi welter.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Boxe: un transgender algerino contro una donna italiana ai Giochi olimpici… È politicamente scorretto dire che tifo per la donna?».

Il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, scienza, sport e istruzione: «Abodi riferisca sull'incontro Carini-Khelif. La pugile Angela Carini salirà sul ring con il trans algerino Imane Khelif, e per tutti sembra normale. Per la Lega no: vogliamo un'informativa urgente del ministro dello Sport perché per noi non contano gli slogan, ma la vera tutela dei diritti delle donne. La deriva ideologica della sinistra globalista ha superato ogni limite e va fermata».

Il deputato della Lega Gianpiero Zinzi: «Permettere alla nostra atleta casertana Angela Carini di salire sul ring con il trans algerino Khelif significa ammettere che per includere qualcuno bisogna discriminare qualcun altro. Un messaggio sbagliato che non può valere nello sport così come in nessun altro settore. Ritengo, dunque, doverosa la richiesta della Lega di una informativa urgente del ministro dello Sport sull'incontro di boxe femminile in cui Angela Carini combatterà contro un atleta nato uomo».