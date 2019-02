Nissan x OPUS, un concept camper con batterie 'riciclate'

Nissan Energy e Opus Campers hanno sviluppato un concept per il campeggio intelligente che utilizza le batterie di seconda vita dei veicoli elettrici Nissan.



Il concept Nissan x OPUS integra il nuovo Nissan Energy ROAM, un alimentatore portatile 'tutto-in-uno' resistente alle intemperie, che impiega la tecnologia delle batterie dei veicoli elettriciNissanper fornire anche in viaggio un'alimentazione pratica, a zero emissioni e silenziosa.



Con una capacità di stoccaggio di 700 Wh e un'erogazione di potenza pari a 1 kW, le celle agli ioni di litio di ROAM vengono recuperate dai veicoli elettrici Nissan di prima generazione, per dare una nuova vita alle batterie all'insegna della sostenibilità.



Montata in un apposito vano nella parte anteriore di OPUS, l'unità Nissan Energy ROAM fornisce energia al circuito da 230V e a quello da 12V (ricaricando la batteria di bordo che alimenta il sistema da 12V) per assicurare un'autonomia pari a circa sette giorni di campeggio, unitamente all'ausilio di un pannello solare.



Il concept consente ai campeggiatori di restare connessi e godersi tutti i comfort di una vera casa, garantendo al tempo stesso la libertà di viaggiare in aree remote. Nissan Energy ROAM può essere rimosso dal suo vano e ricaricato in una normale presa domestica da 230V, oppure collegandolo a un pannello solare.





