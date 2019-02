Serie C: vincono Catania e Sicula Leonzio, ancora una sconfitta per il Siracusa

Dopo la sconfitta contro il Trapani nel turno infrasettimanale (i granata giocheranno lunedì), il Catania rialza la testa e batte, in rimonta, la Paganese per 2-1. Ospiti in vantaggio al settimo minuto con Capece ma poi Biagianti sessanta secondi dopo e Lodi ribaltano il risultato, permettendo agli etnei di conquistare i tre punti.

Bene anche la Sicula Leonzio, che regola la Vibonese con una rete per tempo: siracusani in vantaggio al 35' con Marano, chiude i conti Miracoli su rigore a sei minuti dalla fine. Sempre più giù il Siracusa, ferma a quota 22 punti in classifica, sconfitta a Potenza con un perentorio 2-0, in virtù delle reti di Ricci e Borges.

