L'allenatore rossonero commenta la vittoria del Milan che ha battuto l'Atalanta per 3 a 1. "Godiamoci questa serata, serve continuare su questa strada. Ora pensiamo subito all'Empoli, non molliamo niente. Piatek? Vive per il gol, ci ha abituato a numeri del genere. In fase di difesa si sacrifica molto, ci sta dando tanto".

