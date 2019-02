La Nasa fotografa sonda cinese sul lato nascosto della Luna

(ANSA) - Sono pochi pixel in una foto, ma è la prima immagine diffusa dalla Nasa della sonda cinese Chang'e 4 sul suo luogo di atterraggio sul lato nascosto della Luna.

Le immagini sono state scattate dalla sonda della Nasa, il Lunar Reconnaissance Obiter, a oltre 330 chilometri di distanza dal punto in cui è atterrato nel dicembre scorso il lander cinese, e sono state poi pubblicate sul blog della missione.

"IL LRO si è avvicinato al cratere da est, si è girato 70 gradi a Ovest per scattare questa foto spettacolare verso il muro occidentale", ha spiegato Mark Robinson, ricercatore lunare dell'ente americano. "Visto che era a 330 km di distanza, il Chang'e 4 è grande solo un paio di pixel e il piccolo rover non è distinguibile": per dare un'idea delle dimensioni del cratere, ha aggiunto, "la costa montuosa sullo sfondo è il muro occidentale del cratere Von Karman, alta oltre 3.000 metri".

Anche un immagine zoomata mostra solo un piccolo puntino bianco fra due frecce, a testimonianza delle difficoltà nell'individuare il lander.

