La Juventus vince a Sassuolo, i bianconeri tornano a +11 sul Napoli

La Juventus torna alla vittoria e allunga in testa alla classifica. Al Mapei Stadium Khedira, Ronaldo ed Emre Can regalano alla capolista la vittoria per 3-0 e tre punti utili per tornare sul +11 sul Napoli nonostante la buona prestazione di un Sassuolo gagliardo.

I bianconeri, ancora in emergenza in difesa, rischiano grosso già dopo 4': Rugani viene bruciato sul tempo da Djuricic, fermato solamente da una coraggiosa uscita di Szczesny. Mazzoleni viene richiamato al Var ma non concede rigore, valutando l’intervento del portiere polacco sul pallone. Dopo oltre venti minuti in apnea, la Juventus passa con Khedira. Consigli sbaglia il rinvio, Ronaldo calcia dopo aver combinato con Pjanic e il tap-in dopo la respinta è facile per il centrocampista tedesco che segna l’1-0 al 23'. I neroverdi non snaturano il proprio gioco affidandosi alla regia di Sensi e ai lampi di Berardi ma sono gli uomini di Allegri a sfiorare il raddoppio ancora una volta con Khedira, che in pieno recupero spicca il volo davanti a Consigli e fa la barba al palo.

Il match si accende nella ripresa: al 51' Ronaldo segna sull'illuminante esterno di Bernardeschi ma è in posizione irregolare, al 54' Szczesny rischia la frittata lisciando il rinvio ma Berardi lo grazia non trovando la porta lasciata sguarnita da centrocampo. Un invasore di campo si fa largo sino a Ronaldo, che però non si distrae e al 70' mette in ghiaccio la partita.

La rete del 2-0 questa volta è valida: imperioso lo stacco del portoghese che anticipa un Consigli non perfetto in uscita. Negli ultimi minuti spazio per Dybala ed Emre Can, con il tedesco che cala il tris dopo pochi secondi dal suo ingresso con un preciso diagonale all’86'. Dopo cinque di recupero il Sassuolo alza quindi bandiera bianca per la decima volta su dodici scontri con la Vecchia Signora.

